Kolo Muani | Dobbiamo continuare a lavorare; futuro? Qui sono come in famiglia

Le parole di Randal KoloMuani, attaccante della Juve dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in trasferta contro la Lazio Randal KoloMuani ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro la Lazio. Di seguito le parole dell'attaccante bianconero. «Dobbiamocontinuare a lavorare per le prossime partite. È stata una serata

Kolo Muani a DAZN: «Dobbiamo continuare a lavorare. Sono molto felice di essere alla Juve, è come una famiglia. Futuro? Vedremo…» - di Redazione JuventusNews24Kolo Muani ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul matchKolo Muani ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Dobbiamo continuare a lavorare per le prossime partite. È stata una serata complicata ma dobbiamo continuare. Kalulu? Non ci ho parlato. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Giuntoli a DAZN: «Dobbiamo credere nel progetto. Permanenza di Renato Veiga e Kolo Muani? Siamo molto fiduciosi. Arrivare in Champions League è il nostro grande obiettivo» - di Redazione JuventusNews24Cristiano Giuntoli ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Cagliari Juve: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeriCristiano Giuntoli ha parlato nel pre-partita di Cagliari Juve, sfida di Serie A, ai microfoni di DAZN.PAROLE – «Siamo molto delusi e arrabbiati sia dal punto di vista economico che per l’immagine. Volevamo andarci ma non ci siamo riusciti. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? La scelta di Tudor è ufficiale: ecco l’attacco dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? Tutti i dettagli sulla formazione ufficiale dei bianconeriSono ufficiali le formazioni di Roma Juve con Tudor che conferma tutte le idee della vigilia: Dusan Vlahovic ancora titolare. Il serbo guiderà l’attacco bianconero da solo. Infatti, Kolo Muani partirà nuovamente dalla panchina e non ricoprirà la posizione di trequartista come era stato provato anche in allenamento. 🔗Leggi su juventusnews24.com

