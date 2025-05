Kolo Muani a DAZN | Dobbiamo continuare a lavorare Sono molto felice di essere alla Juve è come una famiglia Futuro? Vedremo…

KoloMuani ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul matchKoloMuani ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Dobbiamocontinuare a lavorare per le prossime partite. È stata una serata complicata ma Dobbiamocontinuare. Kalulu? Non ci ho parlato. L'arbitro ha preso la sua decisione, abbiamo comunque fatto una buona partita. L'importante è pensare alla prossima partita. Ti piacerebbe restare allaJuve? Sonomoltofelice, è come in una famiglia. Vedremo cosa accadrà ma Sono davvero moltofelice di essereallafamiglia».

Giuntoli a DAZN: «Dobbiamo credere nel progetto. Permanenza di Renato Veiga e Kolo Muani? Siamo molto fiduciosi. Arrivare in Champions League è il nostro grande obiettivo» - Cristiano Giuntoli ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Cagliari Juve: tutte le dichiarazioni sul match dei bianconeriCristiano Giuntoli ha parlato nel pre-partita di Cagliari Juve, sfida di Serie A, ai microfoni di DAZN.PAROLE – «Siamo molto delusi e arrabbiati sia dal punto di vista economico che per l'immagine. Volevamo andarci ma non ci siamo riusciti.

Renato Veiga Kolo Muani (DAZN): diverbio a fine primo tempo, si mette in mezzo Thuram. Cos'è successo tra i due - Renato Veiga Kolo Muani (DAZN): diverbio a fine primo tempo, interviene Thuram per calmare i due. La ricostruzioneQualche scintilla tra Renato Veiga e Kolo Muani al termine del primo tempo di Lazio Juve, lo scontro diretto della 36ª giornata di Serie A in corso sul campo dei biancocelesti. A ricostruire l'episodio è il bordocampista di DAZN.DAZN – «All'uscita dal campo c'è stato un po' di confronto acceso tra Renato Veiga e Kolo Muani.

Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? La scelta di Tudor è ufficiale: ecco l'attacco dei bianconeri - Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? Tutti i dettagli sulla formazione ufficiale dei bianconeriSono ufficiali le formazioni di Roma Juve con Tudor che conferma tutte le idee della vigilia: Dusan Vlahovic ancora titolare. Il serbo guiderà l'attacco bianconero da solo. Infatti, Kolo Muani partirà nuovamente dalla panchina e non ricoprirà la posizione di trequartista come era stato provato anche in allenamento.

