Kiev | pronti a tregua ma va monitorata

21.45 "L'Ucraina e tutti i suoi alleati sono pronti a un cessate il fuoco totale e incondizionato su terra,aria e mare per almeno 30 giorni a partire già da lunedì.Se la Russia acconsentirà e sarà garantito un monitoraggio efficace, un cessate il fuoco duraturo e misure volte a rafforzare la fiducia potranno aprire la strada a negoziati di pace". Così il ministro degli Esteri ucraino Sibiha. Il ministro ha anche detto che durante il vertice, i leader hanno parlato al telefono con il presidente Usa Trump. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Potrebbe interessarti su Zazoom: Zelensky incontra i leader europei a Kiev: focus su cessate il fuoco, sicurezza e nuove sanzioni contro Mosca - Il presidente Volodymyr Zelensky ha accolto oggi a Kiev il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer e il primo ministro polacco Donald Tusk per un vertice dedicato alla sicurezza dell'Ucraina e alla possibilità di un cessate il fuoco con la Russia.

Kiev, pronti alla tregua da lunedì, ci sia monitoraggio - "L'Ucraina e tutti i suoi alleati sono pronti a un cessate il fuoco totale e incondizionato su terra, aria e mare per almeno 30 giorni a partire già da lunedì. Se la Russia acconsentirà e sarà garantito un monitoraggio efficace, un cessate il fuoco duraturo e misure volte a rafforzare la fiducia potranno aprire la strada a negoziati di pace". Lo dice il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. 🔗Leggi su quotidiano.net

Putin annuncia la tregua per Pasqua, poi attacca: «Vediamo quanto Kiev vuole la pace». Zelensky risponde: «Pronti al cessate il fuoco, se funziona estendiamolo» - Un regime di «silenzio totale e incondizionato», questo il requisito posto dal presidente Volodymyr Zelensky a qualche ora dall’annuncio russo di un cessate il fuoco fino alle 23 italiane del giorno di Pasqua. Una decisione, comunicata in diretta tv dal presidente russo Vladimir Putin, che secondo gli alti funzionari militari di Kiev non è stata poi rispettata nei fatti, con le città vicine al fronte orientale che continuano a essere prese di mira da una pioggia di missili e droni. 🔗Leggi su open.online

Putin annuncia una "tregua pasquale" | Zelensky: "Pronti a rispettarla e se funziona va estesa, ma per ora gli attacchi russi continuano" | Tajani: "Bene il segnale, ma il Cremlino faccia una vera pace" - Lo stop a tutte le operazioni militari russe è iniziato alle 17 e durerà fino alle 23 di domenica. Tajani: bene segnale di pace ma serve una vera tregua 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Video Putin: 'Pronti alla pace ma solo con le autorita' legittime di Kiev\

Ucraina: 'Pronti alla tregua da lunedì'. Meloni in videocollegamento con il vertice: 'È urgente'. Mosca: 'Prima lo stop alle armi a Kiev' - Il portavoce del Cremlino Peskov ha definito l'interruzione del rifornimento di armi all'Ucraina una precondizione. Il cancelliere Merz propone sanzioni più dure per la Russia se rifiuta la tregua. Il ... 🔗ansa.it

