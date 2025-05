Kiev Scalfarotto contro Meloni | Io l' unico presente

"Giorgia Meloni è a Roma e dunque oggi, con tutti i principali leader europei presenti a Kyiv a significare il sostegno dell’Europa all’Ucraina che resiste all’invasione russa, sarò io l’unico parlamentare italiano presente in città": a scrivelo sui social il senatore e responsabile Esteri di Italia Viva Ivan Scalfarotto, che da diversi giorni è in missione sul territorio ucraino. "Un onore essere qui, in questa terra che combatte a difesa dei valori democratici su cui abbiamo costruito l’Unione europea, ma un’occasione perduta per l’Italia - ha proseguito il parlamentare -. Il Sindaco di Irpin ha raccontato del famoso viaggio in treno di Draghi, Macron e Scholz, quando ancora il nostro paese non era ai margini delle grandi dinamiche internazionali". Scalfarotto, dunque, ha preso di mira la premier per il fatto di non essere presente oggi a Kiev insieme agli altri leader europei, nonostante la presidente del Consiglio partecipi comunque al vertice in videoconferenza. 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Kiev, Scalfarotto contro Meloni: "Io l'unico presente"

Su altri siti se ne discute

«Non potevo mancare a questa edizione» del Cpac. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo il suo intervento alla convention dei conservatori americani in corso a... 🔗ilmessaggero.it

«Non potevo mancare a questa edizione» del Cpac. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo il suo intervento alla convention dei conservatori americani in corso a... 🔗ilmattino.it

Il vertice dei "volenterosi" arriva dopo il bilaterale francese tra Macron e Zelensky, nel quale il primo ha promesso ulteriori 2 miliardi di "aiuti" per l'Ucraina Parigi oggi ospiterà il vertice dei cosiddetti "volenterosi". Un vertice a 31 il cui unico obiettivo sarà quello di proseguire la 🔗ilgiornaleditalia.it

Meloni cita il Signore degli Anelli: “Giuro che non ho letto solo questo libro”

Video Meloni cita il Signore degli Anelli: “Giuro che non ho letto solo questo libro” Video Meloni cita il Signore degli Anelli: “Giuro che non ho letto solo questo libro”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Kiev, Scalfarotto contro Meloni: Io l'unico presente | .it; Guerra Ucraina Russia, atteso vertice dei leader europei a Kiev. Meloni in videocall; Volenterosi a Kiev. Mosca gela Macron. Trump: Pronti a tregua da lunedì | .it; Milano: comunità ucraina e simpatizzanti di Kiev in piazza. Attacco al ministro Pichetto Fratin. 🔗Ne parlano su altre fonti

Meloni non va a Kiev con gli altri leader Ue, l’opposizione ricorda Draghi: “Ormai l’Italia è marginale” - Le opposizioni hanno colto l'occasione per ricordare che, nel 2022, un viaggio molto simile vide Mario Draghi partecipare insieme a Emmanuel Macron e l'allora cancelliere tedesco Olaf Scholz. Ora ... 🔗fanpage.it

Macron, Starmer, Merz sul Bravery Express: a Kiev in treno per chiedere una tregua a Mosca - Tre anni dopo lo storico scatto con Draghi, Macron e Scholz, il Regno Unito prende il posto dell’Italia. La premier ha scelto di restare a Roma e di ... 🔗lastampa.it

Kiev, perché Meloni non è in Ucraina con gli altri leader europei? Per l'opposizione è un segnale - Assenza di Meloni al vertice di Kiev con i leader europei: tra tensioni diplomatiche e critiche dell’opposizione, l’Italia sceglie la prudenza. 🔗tag24.it