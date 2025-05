Kiev ' durante il vertice telefonata con Trump'

«L’Ucraina ha ancora bisogno di sostegno e lo otterrà», non lascia spazio a interpretazioni la posizione espressa dal cancelliere tedesco Olaf Scholz a margine del vertice dei volenterosi, riuniti all’Eliseo su convocazione del presidente francese Emmanuel Macron. La prospettiva di una pace che sembra avvicinarsi poco a poco non fa venir meno l’intento dei 30 Paesi, tra cui l’Italia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che hanno preso parte al tavolo parigino. 🔗 open.online

Anche Volodymyr Zelensky era a Buxelles per il consiglio europeo straordinario che rischia di finire con un nulla di fatto. Poco prima del summit, in un punto stampa congiunto, il presidente Ucraino ha “ringraziato tutti i leader europei” per il sostegno, sia quello sempre presente dall’inizio della guerra che quello “delle ultime settimane”. “Sentiamo che non siamo soli, non sono solo parole, è molto importante”. 🔗ilfattoquotidiano.it