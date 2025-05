Kalulu esce dal campo in lacrime dopo l’espulsione contro la Lazio | ripete la stessa frase

Pierre Kalulu non si è dato pace dopo l'espulsione rimediata in Lazio-Juventus. Molto nervoso e provato il difensore che si è giustificato a più riprese. 🔗Leggi su Fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom: Internazionali d'Italia 2025: orari, italiani in campo e dove vedere Errani, Sonego e gli altri - Prende il via oggi, mercoledì 7 maggio, il tabellone principale del Masters 1000 di Roma con i primi incontri degli Internazionali d’Italia 2025, in programma al Foro Italico.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Espulsione Kalulu, il difensore francese esce quasi tra le lacrime! Il numero 15 bianconero sostiene questa tesi in merito al contatto con Castellanos - di Redazione JuventusNews24Espulsione Kalulu, il francese esce dal campo quasi in lacrime: consolato dai suoi compagni, sostiene questa tesiLazio Juve vede i bianconeri in vantaggio di un gol, ma sotto di un uomo. Poco prima dell’ora di gioco Pierre Kalulu è stato espulso per un pugno a palla lontana sull’attaccante biancoceleste Valentin Castellanos. La gravità del provvedimento ha fatto scaturire una reazione davvero inaspettata, che è stata rivelata dal bordocampista di DAZN, Alessio De Giuseppe. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Kyrgios nel dramma: esce in lacrime a Indian Wells, e i fan di Sinner non perdonano - Nick Kyrgios ha lasciato il torneo ATP 1000 di Indian Wells tra le lacrime, sconfitto più dal dolore che dall’olandese van de Zandschulp. Il polso destro, già suo tormento da mesi, lo ha tradito ancora una volta, gettando un’ombra pesante sul suo futuro. Dopo il ritiro, l’australiano ha ammesso con amarezza: “Non so più cosa fare”.Già agli Australian Open le avvisaglie erano preoccupanti: Kyrgios desiderava tornare in campo, ma ogni allenamento era un compromesso tra la voglia di competere e la sofferenza. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Esce di casa e scompare, trovato morto in un campo: la Procura di Firenze indaga per omicidio colposo - Si è allontanato da casa ed è scomparso per due giorni. Oggi, mercoledì 26 febbraio, un uomo di 93 anni è stato trovato morto in un campo a Fiorenzuola. La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento ancora senza indagati, per omicidio colposo. Disposta l'autopsia.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Espulsione Kalulu, il francese esce quasi tra le lacrime!; RB Leipzig - Juve - Formazioni, statistiche e cronaca; Messi disperato in panchina fa piangere tutta l'Argentina: immagini drammatiche prima della gioia; Espulsione Kalulu il difensore francese esce quasi tra le lacrime! Il numero 15 bianconero sostiene questa tesi in merito al contatto con Castellanos. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Juventus, Kalulu in lacrime dopo l’espulsione: lo schiaffo a Castellanos aggrava l’emergenza di Tudor - Kalulu non è riuscito a trattenere le lacrime mentre rientrava negli spogliatoi dopo l'espulsione in Lazio-Juventus: il suo campionato è finito, bianconeri in emergenza in difesa ... 🔗sport.virgilio.it

Juventus, Kalulu quasi in lacrime: espulso per un colpo a Castellanos, la ricostruzione - Non era ancora scoccata l`ora di gioco in Lazio-Juventus quando Pierre Kalulu, centrale di difesa bianconero, è stato protagonista di un episodio da moviola. L`ex. 🔗msn.com

Lazio-Juventus, Kalulu espulso dopo l’intervento del Var: cosa è successo - Il rosso al difensore bianconero dopo uno scontro con Castellanos. L’arbitro Massa richiamato al monitor ... 🔗msn.com