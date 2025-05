Juventus Women risposta importante dei tifosi all’Allianz Stadium nel match contro l’Inter! Il dato sugli spettatori è da applausi

di Mauro MunnoJuventusWomen, rispostaimportante da parte dei tifosiall'AllianzStadium nel matchcontrol'Inter! Il datosuglispettatori è da incorniciare(inviato all'AllianzStadium) – La JuventusWomen sta chiudendo la sua Serie A femminile all'AllianzStadium nel matchcontrol'Inter. Notte di emozioni: dalla passerella per lo Scudetto vinto al saluto di Sara Gama, che ha dato l'addio al calcio giocato.rispostaimportante da parte dei tifosi presenti in tribuna: sono 14.943 gli spettatori presenti, di cui 54 ospiti. Una cornice meravigliosa allo Stadium.

Juventus, Tudor è convinto di qualificarsi in Champions? La risposta non lascia dubbi: «Tante volte le parole…». Concetto importante espresso dal tecnico - di Redazione JuventusNews24Juventus, Igor Tudor ha parlato così della possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Ecco cosa ha dettoIn conferenza stampa alla vigilia di Lazio Juve, Igor Tudor ha parlato così della convinzione di qualificarsi alla prossima Champions League. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero.CONVINTO DI QUALIFICARSI IN CHAMPIONS? – «Ne son convinti tutti, tutta la squadra lo è.

Infortunio Beccari: l'attaccante della Juventus Women si fa male in Nazionale. Problemi per Lenzini e Boattin. Ultime - di Redazione JuventusNews24Infortunio Beccari, la giovane attaccante della Juventus Women ha patito uno stop con la Nazionale! Problemi anche per Lenzini e BoattinTegola per la Juventus Women. Dopo l'infortunio occorso a Barbara Bonansea, i bianconeri sono costretti a perdere anche un altro elemento dell'attacco. Durante la sfida tra Svezia e Italia, partita valida per la Nations League, Chiara Beccari si è infortunata alla caviglia.

Serie A femminile, Juventus Women-Fiorentina 0-2. Gol e highlights - Seconda sconfitta stagionale in campionato per la Juventus Women, che cade in casa contro la Fiorentina con il punteggio di 0-2 nella terza gara della Poule Scudetto. Le viola colpiscono con una doppietta di Boquete e mettono in difficoltà le bianconere, che non riescono a trovare il gol...

Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato alla vigilia del match contro l'Inter in programma all'Allianz Stadium. Le sue parole - Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato alla vigilia del match contro l'Inter in programma all'Allianz Stadium. Le sue parole Ai canali ufficiali bianconeri, Massimiliano Canzi ha parlato a ...

Le parole di Max Canzi, tecnico della Juventus, dopo la vittoria contro la Roma: "Abbiamo vinto nel momento più importante!" - "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta", una massima che, contro la Roma di Alessandro Spugna, era ben impressa nella mente della Juventus Women, reduce da un inizio di Poule Scudetto ...

TJ - JUVENTUS WOMEN - INTER 0-0: termina il primo tempo - 21:25 - FINISCE IL PRIMO TEMPO: JUVENTUS WOMEN - INTER 0-0: nei primi 45 minuti di gioco sono state le nerazzurre a creare maggiori pericoli rispetto alle bianconere, in particolare con il tiro ...