di Mauro MunnoJuventusWomenPrimavera, passerellaalloStadium con la coppadelloscudetto. Giusto tributo alle ragazze allenate da Bruzzano(inviato all’Allianz Stadium) – All’intervallo della partita tra JuventusWomen e Inter anche la JuventusWomenPrimavera ha avuto il suo meritato momento di gloria. Le ragazze di Marco Bruzzano hanno infatti sfilato davanti ai tifosi bianconeri con la coppadelloscudetto.L’Under 19 in questa stagione trionfale ha conquistato il suo primo scudetto di categoria in finale contro le pari età dell’Inter, al termine di un campionato dominato. Le giovani bianconere hanno anche portato a casa il Torneo di Viareggio e nei prossimi giorni saranno impegnate in coppa Italia. Queste ragazze sono l’emblema dello straordinario lavoro svolto a livello di settore giovanile dalla JuventusWomen. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Primavera, passerella allo Stadium con la coppa dello scudetto

