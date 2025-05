Juventus Women l’omaggio a Sara Gama | lettera di Rosucci e targa da parte del club

JuventusWomen, omaggio a SaraGama: lettera di Rosucci e riconoscimento da parte del club. Tutti gli aggiornamenti sulla premiazione(Mauro Munno inviato all’Allianz Stadium) – Durante la premiazione allo Stadium per lo Scudetto della JuventusWomen, il club bianconero ha omaggiato SaraGama, che si ritirerà al termine della stagione. A fine partita Braghin e Scanavino le hanno consegnato una targa, mentre le altre compagne hanno esposto uno striscione in suo onore. Questa, invece, la lettera letta da Rosucci.lettera – «Caro capitano, parlo a nome di tutte coloro che hanno avuto la fortuna di essere ispirate e guidate da te. Oggi non saremo qui senza il tuo impegno che parte da molto lontano per la ricerca della credibilità del nostro movimento ed era proprio questa la cornice che meritavi per questo. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, l’omaggio a Sara Gama: lettera di Rosucci e targa da parte del club

Spugna (allenatore Roma Women) inquadra la sfida contro la Juventus Women: «Sarà una gara equilibrata. Noi cercheremo di fare questo» - di Redazione JuventusNews24Spugna, allenatore della Roma Women, ha presentato la sfida contro la Juventus Women. Ecco cos’ha detto alla vigilia della prima sfida della Poule ScudettoAlessandro Spugna lancia il guanto di sfida alla Juventus Women. L’allenatore della Roma Women ha parlato della sfida di domani, che aprirà la Poule Scudetto della Serie A femminile. Ecco le sue parole.PAROLE – «Sarà una gara equilibrata perché ci sono calciatrici forti in tutte e due le squadre. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Juventus Women, show di Lehmann e Cantore dopo la vittoria dello Scudetto: «Lei sarà la migliore giocatrice del mondo, svegliati!» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Juventus Women, show di Lehmann e Cantore dopo la vittoria dello Scudetto: il VIDEO pubblicato dai bianconeriScoppia la festa dopo la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus Women con tanti video pubblicati dalle bianconere. Tra questi un simpatico siparietto tra Lehmann e Cantore che è già virale sui social Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus Women (@juventuswomen)LEHMANN – «Lei sarà la miglior giocatrice del mondo un giorno, ma lei non lo pensa. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Juventus Women Inter 0-0 LIVE: Sara Gama sostituita dopo 3 minuti, Andrés a millimetri dal gol INTERVALLO - di Mauro MunnoJuventus Women Inter: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live del match valido per il campionato di Serie A femminile(inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women di Max Canzi affronta l’Inter nell’ultima giornata di poule scudetto di Serie A femminile. Al termine del match si terrà la premiazione scudetto.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEJuventus Women Inter 0-0: sintesi e moviola2? Tiro Tomaselli – Conclusione pericolosa da dentro l’area, alta di poco3? Sostituzione Sara Gama – È l’addio al calcio giocato della capitana della ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

Gama alla Rai: «Non immaginavo una carriera come questa». Le dichiarazioni del capitano della Juventus Women - Gama alla Rai: «Non immaginavo una carriera come questa». Le dichiarazioni del capitano della Juventus Women Anche Sara Gama, ai microfoni della Rai per Juventus Women–Inter, ha parlato così dall’Alli ... 🔗juventusnews24.com

Premiazione scudetto Juventus Women LIVE: la cerimonia dello Stadium – FOTO e VIDEO - (inviato all’Allianz Stadium) – L’attesa è finita per la premiazione del sesto scudetto conquistato dalla Juventus Women. L’Allianz Stadium è il palcoscenico del trionfo bianconero in Serie A ... 🔗juventusnews24.com

Max Canzi alla vigilia di Juve vs Inter: “Parola d’ordine? Festa! Felice di essere l’allenatore di Sara Gama il giorno suo addio al calcio” - Il tecnico della Juventus Women Massimiliano Canzi ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’imminente match contro le nerazzurre in un giorno importantissimo sia per il valore delle due formazion ... 🔗msn.com