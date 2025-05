Juventus Women Inter 0-0 LIVE | Sara Gama sostituita dopo 3 minuti grande occasione per Polli

di Mauro MunnoJuventusWomenInter: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca LIVE del match valido per il campionato di Serie A femminile(inviato all’Allianz Stadium) – La JuventusWomen di Max Canzi affronta l’Inter nell’ultima giornata di poule scudetto di Serie A femminile. Al termine del match si terrà la premiazione scudetto.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEJuventusWomenInter 0-0: sintesi e moviola2? Tiro Tomaselli – Conclusione pericolosa da dentro l’area, alta di poco3? Sostituzione SaraGama – È l’addio al calcio giocato della capitana della JuventusWomen. Pasillo e standing ovattino di tutto lo Stadium10? Ritmi bassi in avvio – Complice l’Interruzione per la sostituzione di Gama11? Tiro Boattin – Sfonda Cantore a destra e mette a rimorchio per il tiro di prima intenzione di Boattin, col destro. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Inter 0-0 LIVE: Sara Gama sostituita dopo 3 minuti, grande occasione per Polli

