Juventus Women allo Stadium si chiude il cerchio | ultima di Pedersen in Italia Saluterà i tifosi

di Mauro MunnoJuventusWomen, alloStadium si chiude il cerchio: ultima di Pedersen in Italia. La danese passata due stagioni fa all’Inter Saluterà i tifosiTra le tante storie che proporrà la serata ad alto tasso emotivo dello Stadium c’è quella di Sofie Pedersen. La centrocampista danese, all’ultima partita in Italia, si recherà sotto la curva a fine gara per salutare i suoi ex tifosi della JuventusWomen che lasciò in lacrime prima del passaggio all’Inter. È la perfetta chiusura di un cerchio perché, curiosamente, fu proprio lei a segnare il primo gol delle ragazze all’Allianz in occasione della première del 24 marzo 2019. La ragazza è rimasta in ottimi rapporti con tutto l’ambiente e in particolare con la tifoseria. .com 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, allo Stadium si chiude il cerchio: ultima di Pedersen in Italia. Saluterà i tifosi

di Redazione JuventusNews24Juventus Women, cambia l’orario della sfida contro l’Inter: ufficiale la decisione. Ecco il motivo dello spostamentoCambia l’orario della sfida della Juventus Women contro l’Inter all’Allianz Stadium. La gara, inizialmente in programma alle 18:00, verrà giocata alle 20:30. Come anticipato da Juventusnews24, il motivo dello spostamento era la contemporaneità della sfida con Lazio-Juve, in programma allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 18:00. 🔗juventusnews24.com

di RedazioneJuventus Inter Women, il derby femminile del 10 maggio si giocherà all’Allianz Stadium! C’è l’annuncio da parte della Serie A FemminileLa Juventus e l’Inter Women torneranno a sfidarsi per quella che sarà l’ultima l’ultima partita dei playoff della Serie A Femminile, dove si sfideranno le squadre che sono al momento prima e seconda poule scudetto. Dopo il successo dello scorso ottobre, la Serie A Femminile tornerà dunque all’Allianz Stadium di Torino per una nuova sfida di cartello: quella di sabato 10 maggio alle ore 18 per il derby d’Italia femminile. 🔗internews24.com

di Redazione JuventusNews24Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato alla vigilia del match contro l’Inter in programma all’Allianz Stadium. Le sue paroleAi canali ufficiali bianconeri, Massimiliano Canzi ha parlato alla vigilia di Juventus Women Inter. Le sue dichiarazioni.JUVENTUS WOMEN INTER – «La parola giusta parlando di domani? Festa. Si affrontano le due migliori squadre del campionato, in campo con noi ci sarà l’Inter, che è stata capace di disputare un grande campionato ed è stata la nostra competitor principale per tutta la stagione. 🔗juventusnews24.com

