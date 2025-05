Juventus scambio con il City | la mossa vincente di Guardiola

La Juventus potrebbe così mettere a segno un nuovo scambio con il Manchester City. Pep Guardiola continua a guardare in Serie A: ecco la veritàSaranno settimane intense per chiudere subito il prossimo colpo di calciomercato. Il club bianconero dovrà mettere sul piatto tanti milioni per rivoluzionare la rosa a disposizione del futuro allenatore della Juventus. Tudor sarà alla guida per il Mondiale per Club che partirà a giugno, ma il ds Giuntoli è alla ricerca di un nuovo valido profilo per il futuro.Juventus, scambio con il City: la mossa di Guardiola – LaPresse – calciomercato.it La dirigenza bianconera potrebbe così mettere a segno un nuovo scambio con il Manchester City. Pep Guardiola continua a guardare in Serie A per un nuovo colpo a sorpresa in casa bianconera. A gennaio è stato vicinissimo a vestire la maglia del top club inglese Andrea Cambiaso, ma spunta un nuovo intreccio decisivo. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, scambio con il City: la mossa vincente di Guardiola

Lazio-Juventus Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, orario e dove vedere il match in tv e streaming - La sfida Lazio-Juventus apre il sabato della 36ª giornata di Serie A e si gioca oggi, sabato 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. In palio punti pesanti per la corsa al quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

La Juventus a caccia di un bomber, i bianconeri mettono nel mirino Retegui: l'operazione che può sbloccare tutto. Le grandi partite sono lo scenario in cui i grandi giocatori si esaltano e possono diventare protagonisti. Ne vedremo delle belle in Juventus-Atalanta, sfida di alta classifica che negli ultimi giorni è diventata anche qualcosa di più. Duello suggestivo tra bianconeri e nerazzurri che mette in palio punti pesantissimi, forse anche in ottica primato, e che riserva non pochi spunti di interesse a livello di calciomercato.

Il puro dominio del calcio inglese di Manchester City è stato finalmente rotto quest'anno mentre il Liverpool ha segnato un secondo titolo in Premier League in cinque anni, con City che cadeva dai loro standard precedentemente straordinari. Parte di questo declino è, ovviamente, proveniente dall'assenza a lungo termine del talismanico Rodri, che ha subito un grave lesione del legamento crociato anteriore all'inizio della stagione.

Kylian Mbappe ha insaccato una prima tripletta della Champions League con i colori del Real Madrid mentre i giganti spagnoli hanno spazzato via il Manchester City per 3-1 la notte al Bernabeu e 6-3 in aggregato per raggiungere gli ultimi 16. Nico Gonzalez ha segnato un goal di consolazione per City nel tempo di arresto del secondo tempo, poiché il vero ha riaffermato le loro credenziali come autentici contendenti della Champions League dopo una balbuzie nella fase iniziale

Video Il punto di Momblano su Guardiola alla Juve: \ Video Il punto di Momblano su Guardiola alla Juve: \

