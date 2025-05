Juventus-Inter Women 0-0 al 45? tutto bloccato ma grandi emozioni!

Il primo tempo di Juventus-InterWomen termina 0-0. tuttobloccato all’Allianz Stadium, che ha vissuto un momento davvero emozionante nei primi minuti di gara.PRIMO TEMPO – All’Allianz Stadium di Torino va in scena la sfida valida per la decima giornata di poule scudetto. In una cornice insolita, tanto quanto l’orario d’inizio (20.30), Juventus e InterWomen si sfidano nell’ultima sfida stagionale di Serie A Femminile. Tante le emozioni attese alla fine, con i festeggiamenti per lo scudetto da parte delle bianconere e quelli per la qualificazione in Champions League delle nerazzurre. Ma tante anche quelle nei primi minuti della sfida, con il tributo alla juventina Sara Gama al 3?, quando lascia il campo a Rosucci. Per il capitano della Juventus, che ha deciso di dire addio al calcio giocato, questa sarà l’ultima partita della carriera. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Juventus-Inter Women 0-0 al 45?, tutto bloccato ma grandi emozioni!

Potrebbe interessarti su Zazoom: Milan-Bologna Serie A oggi alle 20:45: formazioni probabili, diretta tv e dove vederla in streaming - Sfida di alta classifica a San Siro tra Milan e Bologna, in campo oggi, venerdì 9 maggio alle ore 20:45 per la 36ª giornata di Serie A. La partita anticipa il confronto in programma pochi giorni dopo nella finale di Coppa Italia, con i rossoneri guidati da Sergio Conceicao che puntano alla miglior preparazione possibile per l’ultimo obiettivo stagionale.

Su altri siti se ne discute

Fiorentina-Inter Women 0-0 al 45?: Runarsdottir para un rigore! - Fiorentina-Inter Women 0-0 dopo i primi quarantacinque minuti di primo tempo (segui QUI la cronaca live della partita). Ecco cosa è successo al Viola Park.TANTE EMOZIONI – Al Viola Park va in scena la terza partita dell’Inter Women in questa poule scudetto e l’avversaria è appunto la Fiorentina. Nelle prime due partite, le nerazzurre hanno raccolto appena un punto tra Roma e Milan. Due partite beffa per la squadra di Piovani, visto che in entrambi i casa comandava nel risultato fino a pochi minuti dalla fine. 🔗Leggi su inter-news.it

Roma-Inter Women 0-1 al 45?: Wullaert subito, poi compattezza - Roma-Inter Women 0-1 dopo i primi quarantacinque minuti di partita (clicca qui per seguire la cronaca live della partita). Ecco quello che è successo nel primo tempo. Nerazzurre in vantaggio grazie alla rete della danese Wullaert, che ha sfruttato al meglio l’occasione. Ora bisogna tenere nel secondo tempo.VANTAGGIO – Al Tre Fontane primo tempo molto acceso tra Roma e Inter Women nell’esordio della poule scudetto. 🔗Leggi su inter-news.it

Inter-Juventus Women 0-1 al 45?: traversa e poi beffa Brighton - Inter-Juventus Women 0-1 dopo i primi quarantacinque minuti di partita (clicca qui per la cronaca live della partita). Ecco quello che è successo nel primo tempo.IL LEGNO FRENA – Primo tempo che si accende nella seconda parte di gioco quello tra Inter e Juventus Women allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Le nerazzurre vanno a caccia del primo successo nella poule scudetto dopo due sconfitte e un pareggio. 🔗Leggi su inter-news.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video [Ashya] ~ Quando Viene Dicembre (Cover) Video [Ashya] ~ Quando Viene Dicembre (Cover)

Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie A Femminile - Poule Scudetto | Juventus-Inter, i precedenti; Juventus.com - Women Matchday Station | Poule Scudetto | Juventus-Inter; Flick su Szczesny: Sono contento di lui, ha grande personalità; Serie A, Juventus-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv. 🔗Ne parlano su altre fonti

Juventus-Inter Women, cambia l’orario della partita: tutti i dettagli! - Il calendario di Serie A Femminile viene aggiornato, con una modifica all’orario di Juventus-Inter Women. Ecco tutte le nuove informazioni sulla sfida dell’ultima giornata di Serie A Femminile. 🔗informazione.it

Juventus-Inter domenica 3 aprile alle 20.45: dove vederla in tv e streaming - Domenica 3 aprile alle 20:45 all'Allianz Stadium è in programma Juventus-Inter, valida per la 31ª giornata di campionato. Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 ... 🔗fcinter1908.it