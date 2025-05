Juve Inter Women 0-1 | le nerazzurre rovinano la festa scudetto delle bianconere

di Giuseppe ColicchiaJuveInterWomen: cronaca, risultato e tabellino del match dell’Allianz Stadium valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A FemminileTutto pronto all’Allianz Stadium per JuveInterWomen, la sfida che chiuderà il campionato di Serie A femminile, che è stato vinto proprio dalla squadra bianconera. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.CRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!?? 3? Cambio nella Juve – 3? Esce Sara Gama, entra Rosucci. Grandissimo tributo dello stadio che applaude il capitano della Juventus che lascia il calcio.16? Ci prova Milinkovic – Calcia dai venti metri con la palla che esce di poco.23? Occasione Polli – Wullaert con troppa libertà in area mette dentro basso e teso. Salvai riesce in qualche modo a contrastare Polli che da un metro colpisce sporco e si fa anche male. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juve Inter Women 0-1: le nerazzurre “rovinano” la festa scudetto delle bianconere

