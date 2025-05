Jannik Sinner supera l’esame 2 turno a Roma con solidità | buon rodaggio in vista del prossimo match

“Che bello!”. In questo modo JannikSinner ha firmato la telecamera, al termine della sua prima uscita dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”. L’incedere del n.1 del mondo riprende da dove aveva lasciato, dopo 104 giorni di stop. Un’ora e mezza per battere un buon Mariano Navone nel 2° turno degli Internazionali d’Italia a Roma.Con lo score di 6-3 6-4, l’altoatesino ha fatto vedere la chiara differenza di livello con l’argentino, pur non essendo chiaramente al 100% della forma. Dopo un ottimo primo parziale, la percentuale di errori soprattutto col dritto è salita, ma rientra nella normalità parlando di un atleta senza ritmo partita. Come dichiarato da lui stesso al termine del confronto, sono i match l’allenamento migliore.Era quello che voleva Jannik, costretto a stare fermo per un caso che ancora fa discutere. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner supera l’esame 2° turno a Roma con solidità: buon rodaggio in vista del prossimo match

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Approfondimenti da altre fonti

Jannik Sinner c'è: il numero 1 del mondo torna in campo a Roma e supera Navone. E sulla telecamera scrive: "Che bello" - Il ritorno in campo del numero 1 del mondo. Jannik Sinner ha riassaporato il tennis giocato e le partite ufficiali dopo il periodo di squalifica e lo ha fatto bagnando positivamente il suo esordio nel torneo Atp Master 1000 di Roma. L'altoatesino ha piegato la resistenza dell'argentino Navone in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. "Che bello": Jannik Sinner lo ha scritto sulla telecamera al termine. 🔗Leggi su feedpress.me

Ranking ATP (7 aprile 2025): Jannik Sinner sempre al comando, Cobolli e Darderi in ascesa - Jannik Sinner inizia la sua 44ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale, Sinner è certo di essere in testa fino ai primi di maggio. 🔗Leggi su oasport.it

Fondazione Caricento, il bilancio supera l’esame - Un incontro veloce ma denso di contenuti, quello che si è tenuto ieri nel salone di rappresentanza di Credem Banca, che ha visto riunirsi prima l’assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, chiamata ad esprimere il parere al Bilancio di Esercizio 2024 e, a seguire, il Consiglio di Indirizzo per approvarlo in via definitiva."Un bilancio sano con ottimi risultati", sono state le parole della presidente Raffaella Cavicchi, che ne ha poi snocciolato i principali dati: dividendi complessivi pari a 3. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner supera Medvedev in due set per 6-3, 6-4: “Ora punto ad alzare il livello”; La controversia sul doping di Jannik Sinner: confronti con Rafael Nadal tra dibattiti in corso e sostegno.; Sinner fatica a respirare: prova la saturazione e viene portato fuori per il medical time out; Sinner lotta e va in semifinale: Struff ko. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Jannik Sinner supera l’esame 2° turno a Roma con solidità: buon rodaggio in vista del prossimo match - "Che bello!". In questo modo Jannik Sinner ha firmato la telecamera, al termine della sua prima uscita dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda ... 🔗oasport.it

Bentornato Jannik, Sinner batte Navone al debutto a Roma: ora c’è l’olandese de Jong - Bentornato Jannik, Sinner batte Navone al debutto a Roma: ora c'è l'olandese de Jong. Ecco la cronaca della partita ... 🔗sportface.it

Bentornato Jannik! Sinner supera Navone all’esordio e approda al terzo turno degli Internazionali - Dopo 104 giorni di inattività il numero uno al mondo torna in campo e mette a segno l’ottava vittoria su otto in stagione, superando un test importante come quello a cui l’ha sottoposto Mariano Navone ... 🔗tennisitaliano.it