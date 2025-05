Jannik Sinner rientro col botto | così ha vinto su Navone

JannikSinner vince nella sua prima partita dopo la squalifica di tre mesi per doping. L'altoatesinmo nel secondo turno degli Internazionali supera in due set l'argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 8'. Sinner al terzo turno sfiderà l'olandese Jasper de Jong."Penso che questo campo sia il migliore per tornare a giocare. Non avevo grandi back dopo tre mesi fermo. È andata come volevamo", ha commentato l'altoatesino dopo il successo contro Navone. Il numero 1 del mondo, al rientro in campo 104 giorni dopo lo stop legato alla vicenda clostebol, ha commentato così la pausa di tre mesi: "Sono stati tre mesi lunghi. Mi sono divertito con la mia famiglia e i miei amici, ma non vedevo l'ora di tornare a giocare a tennis che è quello che amo fare". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, rientro col botto: così ha vinto su Navone

Potrebbe interessarti su Zazoom: Non solo Sinner - tra boati ed esultanza: come il Centrale ha visto Lazio-Juve - Mentre Jannik Sinner accendeva il Foro Italico, a poche centinaia di metri di distanza la Lazio pareggiava con la Juventus allo stadio Olimpico. Oggi, sabato 10 maggio, nella 36esima giornata di Serie A, la sfida Champions tra biancocelesti e bianconeri si è conclusa 1-1 e anche dal Centrale, sold out per il ritorno del numero uno del mondo, si è 'assistiti' alla partita, tra boati e voci che si diffondevano in tribuna.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zverev perde ancora, Sinner sorride: Jannik ‘vede’ il rientro da numero 1 - (Adnkronos) – Jannik sinner non gioca, ma sorride in attesa di tornare in campo. La buona notizia arriva dall’ultimo ko di Alexander Zverev. Dopo le eliminazioni a sorpresa dai tornei di Acapulco e Rio de Janeiro, il numero 2 del mondo è stato eliminato in maniera clamorosa dal Masters 1000 di Indian Wells. Il tedesco ha perso all’esordio nel torneo contro l’olandese Tallon Griekspoor. Si allontana così definitivamente l’idea del sorpasso su Sinner in cima al ranking, prima del rientro in campo dell’azzurro. 🔗Leggi su .com

Zverev inciampa di nuovo, Sinner esulta: Jannik “scorge” il rientro da numero 1 - La nuova sconfitta del tedesco al debutto a Indian Wells regala tranquillità all’azzurro, ormai sempre più vicino a tornare in vetta al ranking da dominatore. Sinner non gioca, ma sorride: la buona notizia arriva dall’ennesimo passo falso di Alexander Zverev. Dopo le eliminazioni a sorpresa nei tornei di Acapulco e Rio de Janeiro, il numero […] L'articolo Zverev inciampa di nuovo, Sinner esulta: Jannik “scorge” il rientro da numero 1 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

Chi è Mariano Navone, il primo avversario di Jannik Sinner al rientro dopo 3 mesi - Tutti i riflettori, oggi, sono su Jannik Sinner. E lo sono giustamente, dato che stiamo parlando del numero 1 del mondo, al ritorno dopo tre mesi con tutto il Foro Italico di Roma pronto a dargli il giusto saluto di rientro. Dall’altra parte della rete, però, c’è un signor avversario, specie sul rosso dove si fa maggiormente valere.Si tratta di Mariano Navone, l’argentino assurto a buona popolarità tennistica nel 2024, fino a diventare numero 29 del mondo nello scorso giugno. 🔗Leggi su oasport.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Wimbledon, Sinner e il rispetto per Djokovic: l'azzurro cammina due passi dietro il campione serbo Video Wimbledon, Sinner e il rispetto per Djokovic: l'azzurro cammina due passi dietro il campione serbo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jannik Sinner entra in campo? Occhio a cosa si sente | .it; Sinner, a prescindere da come andrà: l'ultimo messaggio prima del ritorno in campo | .it; Sinner, rientro col botto: Jannik giocherà ad Amburgo tra Roma e il Roland Garros; Jannik Sinner, bomba di Federica Brignone: Ho visto il suo allenamento e... | .it. 🔗Se ne parla anche su altri siti

VIDEO - Bentornato Jannik Sinner! L'accoglienza da brividi e il boato del Foro Italico all'ingresso in campo per il match di rientro con Navone - MASTERS ROMA - 104 giorni dopo Jannik Sinner torna in campo contro l'argentino Navone lasciandosi alle spalle la sospensione e le polemiche ... 🔗eurosport.it

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia dopo squalifica per clostebol - Jannik Sinner rientra dopo tre mesi di squalifica, affronta Mariano Navone al secondo turno degli Internazionali d'Italia. 🔗msn.com

Jannik Sinner trionfa al debutto degli Internazionali di tennis dopo tre mesi di pausa - Jannik Sinner vince al debutto degli Internazionali, esprimendo gioia per il rientro in campo dopo tre mesi di pausa. 🔗msn.com