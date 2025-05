Jannik Sinner il gelo di Taylor Fritz | Sarei molto sorpreso

Domani, sabato 10 maggio, sarà il giorno del rientro in campo di JannikSinner dopo la squalifica per doping. Il talento 23enne di Sesto Pusteria se la vedrà contro l’argentino Mariano Navone, numero 99 al mondo, e non vede l’ora di scendere in campo a Roma, al Foro Olimpico, dopo le tante voci che sono susseguite per l’essere stato lontano tre mesi dai campi a causa della contaminazione indiretta al Clostebol.Nei suoi confronti, però, TaylorFritz si è detto parecchio dubbioso sulle possibilità di vittoria degli Internazionali d’Italia: "Onestamente non è cambiato il mio modo di guardare Jannik — le sue parole a Il Corriere dello Sport — Una prova di ciò è che qui a Roma ci siamo allenati assieme. Sulle sue possibilità di vincere subito al Foro Italico sinceramente non lo so. Sareimoltosorpreso se riuscisse a conquistare il torneo". 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il gelo di Taylor Fritz: "Sarei molto sorpreso"

