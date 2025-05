Jannik Sinner entra in campo? Occhio a cosa si sente

JannikSinner torna in campo. Dopo i mesi di sospensione, il numero uno del tennis gioca agli Internazionali d'Italia. Lo sfidante è l'argentino Mariano Navone. Immediata la reazione dei fan del campione. Al Foro si è assistito prima l'ingresso dei raccattapalle, poi l'annuncio dei giocatori. Ecco che al nome di Sinner si è alzato un coro da stadio."Daje Jannik", si è sentito urlare dagli spalti del centrale, dove si levano costantemente gli incitamenti per l'altoatesino. Tra cori e applausi, in tanti hanno scelto una mise arancione per sostenere Sinner alla sua prima partita a Roma, chi in maglietta chi col cappellino o una parrucca. E non mancano gli striscioni con "Bentornato Jannik" ma anche curiose scritte come "Al cavaliere roscio non je devi rompe.". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42570662 Come previsto il match ha incassato il sold out, con la tribuna autorità gremita. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner entra in campo? Occhio a cosa si sente

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner - Si 'na pret e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al Foro Italico - Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol.

Cosa riportano altre fonti

Internazionali di tennis a Roma: nuovo campo da 3mila posti per Jannik Sinner - Manca sempre meno all’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia di tennis a Roma e il Foro Italico si amplia per l’occasione. Secondo le ultime disposizioni, l’area a disposizione di giocatori e pubblico raddoppia, passando da 10 a 20 ettari e da 33mila a 55mila spettatori. Dunque, Jannik Sinner sarà tifato da molte persone che non vedono l’ora di seguire i match. Internazionali di tennis a Roma, le novitàUna delle principali novità di quest’anno sarà l’utilizzo dello Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, che ospiterà tre campi: uno con una capienza di oltre 3. 🔗Leggi su funweek.it

Jannik Sinner pronto per il primo match degli Internazionali: “Felice di tornare sul campo, qualsiasi cosa accadrà” - Oggi, sabato 10 maggio, Jannik Sinner ritorna in campo. Nel primo match dopo i tre mesi di stop, il tennistadovrà affrontare l’argentino Mariano Navone agli internazionali d’Italia, sulla terra rossa del Foro Italico. “La preparazione è finita, voglio solo dire grazie a tutti per gli ultimi giorni, per il supporto, l’affetto che mi avete dato, la felicità, la gioia. Grazie per essere venuti alle mie sessioni di allenamento, è stata solo energia positiva. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Jannik Sinner ‘vede’ il ritorno in campo: “Sto bene, ci vediamo a Roma” - Jannik Sinner vede il rientro sempre più vicino. Il numero uno del tennis mondiale tornerà in campo a inizio maggio, agli Internazionali di Roma, dopo aver scontato tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. “Sto molto bene, sono riposato e sono contento” ha spiegato in un’intervista a Sky Sport, che uscirà in versione integrale sabato 5 aprile.Sinner: “Ci vediamo a Roma”Nell’intervista, Jannik ha raccontato come ha vissuto questo periodo lontano dai campi: “Ho fatto tante cose diverse. 🔗Leggi su ilfaroonline.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Wimbledon, Sinner e Djokovic si allenano fianco a fianco prima della sfida nei quarti Video Wimbledon, Sinner e Djokovic si allenano fianco a fianco prima della sfida nei quarti

Se ne parla anche su altri siti

Bentornato Sinner! Rivivi l'ingresso in campo e il boato del pubblico del Centrale; Jannik Sinner entra in campo? Occhio a cosa si sente | .it; Sinner-Navone diretta Internazionali di Roma: segui il risultato di Jannik. Tennis oggi LIVE; Internazionali di Roma 2025, Sinner vince con Navone 6-3, 6-4: Jannik parte bene. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sinner-Navone diretta live Internazionali d'Italia: Jannik conquista il primo set - Sinner-Navone diretta live: il numero 1 del mondo torna in campo dopo la squalifica a distanza di tre mesi. Il tifo agli Internazionali di Roma è tutto per lui ... 🔗sport.virgilio.it

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia dopo squalifica per clostebol - Jannik Sinner rientra dopo tre mesi di squalifica, affronta Mariano Navone al secondo turno degli Internazionali d'Italia. 🔗msn.com

Sinner “che bello”: il numero 1 è tornato. La tensione di mamma Siglinde, l’amore di Roma ma che fastidio quell’elicottero - Jannik Sinner conquista la vittoria (contro Navone) al debutto agli Internazionali a 104 giorni dall'ultima vittoria: la proccupazione di mamma e il messaggio alla camera ... 🔗sport.virgilio.it