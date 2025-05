Jannik Sinner | E’ una sensazione bellissima ho aspettato tanto questo momento

Buona la prima per JannikSinner. Dopo i 104 giorni di stop, il n.1 del mondo ha ripreso da dove aveva lasciato, spinto anche dai 10mila del Centrale del Foro Italico a Roma. L’azzurro ha sconfitto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia l’argentino Mariano Navone col punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Un Sinner in cerca della miglior forma, che ha fatto vedere cose più o meno buone e sempre la voglia di giocare tutti i punti.“È una sensazionebellissima, ho aspettatotantoquestomomento. Sono felice di essere tornato. È difficile quando ti mancano le partite, il miglior allenamento è la partita. Sono contento della vittoria, Navone è un grande sulla terra. Avrei potuto fare meglio, ma è stata una giornata significativa per me“, ha raccontato il nostro portacolori a caldo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “E’ una sensazione bellissima, ho aspettato tanto questo momento”

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner - ritorno show agli Internazionali: batte Navone ed emoziona il Centrale - Jannik Sinner è tornato. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio, l'argentino Mariano Navone nel secondo turno degli Internazionali d'Italia, vincendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.

Se ne parla anche su altri siti

Ombre su Jannik Sinner: "Brutta sensazione in spogliatoio" - Ancora due giorni e Jannik Sinner tornerà in campo in una gara ufficiale e lo farà sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Tutta Italia lo aspetta, dopo la squalifica di tre mesi accordata in seguito al patteggiamento con la WADA: il numero uno al mondo tornerà a sferzare con la racchetta sabato 10 maggio nel secondo turno degli Internazionali d'Italia, l’avversario sarà il vincente del primo turno: o Navone o Cinà. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

“Sta con l’ex del super vip”. Jannik Sinner, la nuova fidanzata: bellissima, più grande e famosa - Dopo un lungo periodo segnato dalla fine della relazione con la collega tennista Anna Kalinskaya, Jannik Sinner sembra aver finalmente voltato pagina anche dal punto di vista sentimentale. L’atleta altoatesino, che si prepara a tornare in campo per gli Internazionali Bnl d’Italia, è stato sorpreso dai paparazzi in compagnia di una nuova e affascinante presenza femminile, durante un allenamento al Monte Carlo Country Club. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Ranking ATP (7 aprile 2025): Jannik Sinner sempre al comando, Cobolli e Darderi in ascesa - Jannik Sinner inizia la sua 44ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale, Sinner è certo di essere in testa fino ai primi di maggio. 🔗Leggi su oasport.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Atp Finals, Sinner trionfa: onore ed emozione vincere a Torino Video Atp Finals, Sinner trionfa: onore ed emozione vincere a Torino

Se ne parla anche su altri siti

Sinner: Sensazione bellissima, avrei potuto fare meglio ma sono solo felice; Sinner dopo la vittoria con Navone: 'Bella sensazione, è un giorno speciale' VIDEO; Sinner-Navone diretta Internazionali di Roma: Jannik vola al terzo turno. Tennis oggi LIVE; Sinner-Navone 6-3 6-4, Jannik debutta con vittoria a Roma nel giorno del ritorno in campo. Sfiderà de Jong al. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sinner all'Atp Roma: "Bella sensazione, è un giorno speciale". VIDEO - Jannik Sinner felice ed emozionato dopo il vittorioso rientro nel circuito a Roma: "E' una sensazione bellissima, ho aspettato tanto questo momento. Sono felice di essere tornato. E' difficile quando ... 🔗sport.sky.it

Jannik Sinner: “E’ una sensazione bellissima, ho aspettato tanto questo momento - Buona la prima per Jannik Sinner. Dopo i 104 giorni di stop, il n.1 del mondo ha ripreso da dove aveva lasciato, spinto anche dai 10mila del Centrale del ... 🔗oasport.it

Jannik Sinner, l'intervista dopo la vittoria su Navone: "Sensazione bellissima, avrei potuto fare meglio ma oggi sono solo felice di essere tornato" - MASTERS 1000 ROMA - Jannik Sinner non nasconde la soddisfazione per la vittoria su Navone dopo 104 giorni di lontananza dal campo per l'arcinota ... 🔗eurosport.it