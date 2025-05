Jannik Sinner è tornato Navone ko in 2 set

AGI - Sinner è tornato. E sembra che il tempo non sia trascorso. Se qualcuno ingenuamente ipotizzava che tre mesi fuori dai campi e la pressione per l'attesa spasmodica di decine di migliaia di persone accorse al Foro Italico per il suo rientro in campo potessero in qualche modo turbare 'Robocop' Sinner, si sbagliava. Il numero del mondo ha battuto l'argentino Mariano Navone nei trentaduesimi di finale col punteggio di 6-3, 6-4 in meno di due ore di gioco. Il ritorno in campo Se, da parte di Jannik, emozione c'è stata per il ritorno in campo, è durata un paio di giochi. Giusto il tempo di annullare un break sull'1-1. Poi è stato Sinner a strappare il servizio all'avversario e tutto è rientrato nella norma. Colpi potenti e precisi, grande attenzione, servizio tagliente e fortissimo e per il pur volenteroso Navone, terraiolo di professione, c'è stato poco da fare. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Jannik Sinner è tornato, Navone ko in 2 set

Jannik Sinner è tornato: battuto in due set l’argentino Navone (6-3, 6-4) - Jannik Sinner torna nel modo che gli è più consono: vincendo. Al rientro in campo dopo tre mesi di stop forzato per il caso Clostebol, il campione altoatesino non ha deluso le attese del Foro Italico, battendo il rivale Mariano Navone, che pure gli ha dato filo da torcere. Nel secondo turno degli Internazionali di Roma, Sinner si è imposto in due set sull’argentino per 6-3, 6-4. Nelle scorse ore anche Matteo Berrettini aveva esordito con una vittoria al Foro Italico, battendo per 6-4, 7-6 il britannico Jacob Fearnley. 🔗Leggi su open.online

Chi è Mariano Navone, il primo avversario di Jannik Sinner al rientro dopo 3 mesi - Tutti i riflettori, oggi, sono su Jannik Sinner. E lo sono giustamente, dato che stiamo parlando del numero 1 del mondo, al ritorno dopo tre mesi con tutto il Foro Italico di Roma pronto a dargli il giusto saluto di rientro. Dall’altra parte della rete, però, c’è un signor avversario, specie sul rosso dove si fa maggiormente valere.Si tratta di Mariano Navone, l’argentino assurto a buona popolarità tennistica nel 2024, fino a diventare numero 29 del mondo nello scorso giugno. 🔗Leggi su oasport.it

IL RITORNO DEL RE! Jannik Sinner convince, batte Navone in 2 set e inizia bene la cavalcata romana - Bentornato Jannik! Al suo ritorno in campo Sinner convince contro l’argentino Mariano Navone e si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Dopo 104 dall’ultima partita, il numero uno del mondo ritrova le sensazioni di un match ufficiale e supera in due set Navone con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Il prossimo avversario dell’altoatesino sarà l’olandese Jesper De Jong, che ha battuto a sorpresa e molto nettamente lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. 🔗Leggi su oasport.it

