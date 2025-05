Jannik Sinner e quel completo nero | svelato il mistero | Ecco perché l’ho messo

ROMA – Non è passato inosservato il look total black con cui JannikSinner ha calcato il centrale del Foro Italico per il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2025. Cappello, maglia e pantaloncini rigorosamente neri: un outfit che ha colpito pubblico e fotografi, sollevando una domanda inevitabile. perché proprio il nero?A chiarirlo è stato lo stesso Sinner, nella conferenza stampa post-partita, dopo la vittoria contro Mariano Navone nel secondo turno del torneo. “Tutti sono diversi”, ha premesso. “A Roma, se andate a vedere l’ultima volta che ho partecipato agli Internazionali, nel 2023, ho giocato in un completo tutto nero. Era qualcosa che volevo mantenere così”.Poi ha aggiunto: “Forse in futuro potrà cambiare, ma a me piace indossare completi di un solo colore. Penso che mi stiano bene. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Jannik Sinner e quel completo nero: svelato il mistero: “Ecco perché l’ho messo”

