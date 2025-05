Jannik Sinner dove vedere orario tv e streaming l' incontro con Navone | ritorno in campo 3 mesi dopo il Clostebol

JannikSinner si prepara per il debutto agli Internazionali d'Italia, che coincide con il suo ritorno in campodopo la squalifica di 3 mesi per il caso Clostebol. L'azzurro oggi se la.

Dopo tre mesi di stop, Jannik Sinner esordisce nel secondo turno degli Internazionali di Roma 2025: ecco dove seguire il match in diretta TV e streaming oggi, 10 maggio Dopo tre mesi lontano dai campi, Jannik Sinner è pronto a ripartire. Il numero 1 al mondo torna ufficialmente in gara oggi, sabato 10 maggio, nel secondo turno degli Internazionali d'Italia 2025, dove affronterà l'argentino Mariano Navone sul Campo Centrale del Foro Italico. 🔗movieplayer.it

Tutto pronto per il rientro in campo di Jannik Sinner dopo la squalifica di febbraio per il caso clostebol: il #1 al mondo debutterà agli Internazionali... 🔗calciomercato.com

Sabato 10 maggio 2025, ore 19. Un’attesa lunga tre mesi finalmente è giunta al termine: Jannik Sinner oggi torna a giocare a tennis in una partita ufficiale. Il numero uno al mondo esordirà a «casa sua», a Roma, dopo la sospensione per il caso Clostebol. Ad aspettarlo nel secondo turno degli Internazionali d’Italia c’è l’argentino Mariano Navone, numero 99 della classifica Atp e che al primo turno ha mietuto una vittima italiana, Federico Cinà. 🔗open.online

