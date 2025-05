Jannik Sinner da applausi anche fuori dal campo | il regalo che lascia di stucco il piccolo tifoso al Foro Italico

Campione in campo, e pure fuori. JannikSinner oggi è tornato in campo, agli Internazionali di Roma, e si è sbarazzato del rivale, l’argentino Mariano Navone (6-3, 6-4 il punteggio finale). Una volta uscito dal campo, ha reso omaggio ai tifosi che da giorni lo seguono con affetto al ForoItalico di Roma. E ha fatto un regalo del tutto speciale a un suo piccolo fan. Simone, questo il nome del bambino, per tutta la durata della partita aveva “esposto” un cartello per professare il suo tifo per l’altoatesino: «Jannik ti voglio bene, vorrei tanto il tuo polsino, sei il mio mito!!!», c’era scritto. Bastava chiedere. Alla fine del match Sinner si è avvicinato agli spalti, ha firmato autografi vari e al piccolo Simone ha regalato proprio ciò che sognava: il suo polsino nero, appena sfilato dal polso. 🔗Leggi su Open.online

Nick Kyrgios fuori controllo, "Jannik Sinner è stato favorito": cosa c'è dietro la denuncia - La Professional Tennis Players Association (Ptpa), il sindacato fondato da Novak Djokovic e Vasek Pospisil, ha deciso di querelare i quattro maggiori organi governativi del tennis: Atp, Wta, Itf e Ilia per la gestione dei casi doping più controversi e non solo, tra cui quello che ha visto coinvolto Jannik Sinner. Tra i firmatari ci sono 20 giocatori, compreso Nick Kyrgios, la motivazione è precisa e l'ha sostenuta il direttore esecutivo della PTPA, Ahmad Nassar: "Il tennis è rotto — si legge — I giocatori sono intrappolati in un sistema ingiusto che sfrutta il loro talento, sopprime i loro ... 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

