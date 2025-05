Jannik Sinner c' è | il numero 1 del mondo torna in campo a Roma e supera Navone E sulla telecamera scrive | Che bello

Il ritorno in campo del numero 1 del mondo. JannikSinner ha riassaporato il tennis giocato e le partite ufficiali dopo il periodo di squalifica e lo ha fatto bagnando positivamente il suo esordio nel torneo Atp Master 1000 di Roma. L'altoatesino ha piegato la resistenza dell'argentino Navone in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. "Che bello": JannikSinner lo ha scritto sullatelecamera al termine. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Jannik Sinner c'è: il numero 1 del mondo torna in campo a Roma e supera Navone. E sulla telecamera scrive: "Che bello"

Zverev perde ancora, Sinner sorride: Jannik ‘vede’ il rientro da numero 1 - (Adnkronos) – Jannik sinner non gioca, ma sorride in attesa di tornare in campo. La buona notizia arriva dall’ultimo ko di Alexander Zverev. Dopo le eliminazioni a sorpresa dai tornei di Acapulco e Rio de Janeiro, il numero 2 del mondo è stato eliminato in maniera clamorosa dal Masters 1000 di Indian Wells. Il tedesco ha perso all’esordio nel torneo contro l’olandese Tallon Griekspoor. Si allontana così definitivamente l’idea del sorpasso su Sinner in cima al ranking, prima del rientro in campo dell’azzurro. 🔗Leggi su .com

La nuova sconfitta del tedesco al debutto a Indian Wells regala tranquillità all'azzurro, ormai sempre più vicino a tornare in vetta al ranking da dominatore. Sinner non gioca, ma sorride: la buona notizia arriva dall'ennesimo passo falso di Alexander Zverev. Dopo le eliminazioni a sorpresa nei tornei di Acapulco e Rio de Janeiro, il numero […]

Jannik Sinner ko con l'ex numero 301: "Mi chiedo come ho fatto" - Nelle prequalificazioni di Roma, sei anni fa, un giovanissimo Jannik Sinner perse nelle prequalificazioni contro Andrea Basso, ex numero 301 Atp, che ha appeso la racchetta al chiodo da quasi tre anni, quando ne aveva 28. Uno dei pochissimi italiani in grado di sconfiggere Sinner, che nei derby a livello Atp ha un bilancio immacolato di 14-0.Proprio Basso ha raccontato quella sfida a Tuttosport: "Uno dei più belli sicuramente (della carriera, ndr) è quella vittoria contro Sinner a Roma, ma c’è anche una partita in un Challenger a Genova a cui sono molto legato — ha raccontato — Forse sono ... 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

