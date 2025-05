Jannik Sinner bomba di Federica Brignone | Ho visto il suo allenamento e

Nuovo plauso di FedericaBrignone a JannikSinner. A poche ore dal ritorno in campo del numero uno del tennis, è la detentrice del titolo di Coppa del Mondo generale, discesa e gigante, a commentare: "Sinner lo ammiro per tutto, vorrei avere sua attitudine mentale". Presente al Foro Italico per gli Internazionali, la sciatrice ha ammesso: "Ho visto tanti atleti, seguendo il tennis so chi sono, anche gli stranieri. Abbiamo visto Berrettini giocare, poi l'ho conosciuto e ho incontrato anche Jannik. Ho avuto modo di vedere il suo allenamento ed è impressionante".La Brignone ha così concluso: "Avevo inserito il tennis nella mia routine, una volta a settimana, anche per variare. E' uno sport molto completo, pieno di movimenti laterali e che mi diverte tanto". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42568204 Già a Che Tempo Che Fa la sportiva aveva lanciato un invito al tennista altoatesino: "Mi piacerebbe giocare a tennis con Sinner. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, bomba di Federica Brignone: "Ho visto il suo allenamento e..."

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Jannik Sinner stronca Federica Pellegrini: "Va bene così" - Un nuovo amore e una nuova sfida, così Jannik Sinner si prepara a tornare in campo, a Roma, con rinnovate motivazioni dopo i tre mesi di squalifica patteggiati con la Wada per la vicenda Clostebol. Il campione azzurro, intervistato al Tg1, ha riepilogato l’ultimo anno, vissuto tra successi sì, ma anche tra mille sofferenze e tanti dubbi: “Avevo perso la voglia di giocare, mi sono costruito una bolla per proteggermi”. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

"Quanti innocenti sono rinchiusi in una prigione?": Jannik Sinner, la bomba di Casper Ruud - Dopo una serie di dichiarazioni, arrivate negli ultimi mesi, in certi casi relativamente ambigue, ecco che Casper Ruud prende posizione in modo netto su Jannik Sinner. E lo difende, sostenendolo e spiegando di comprendere e condividere la decisione del numero 1 al mondo di trovare un accordo con la Wada, soprattutto alla luce di quanto sarebbe potuto accadere al Tas di Losanna, dove sarebbe stato esaminato il ricorso. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

"Io faccio schifo, ma devo dirglielo...": Federica Brignone, la confessione su Jannik Sinner - Nella puntata di domenica 16 marzo, di Che Tempo che Fa , il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove, sono state ospiti Federica Brignone e Deborah Compagnoni. Nel corso della lunga intervista, le due campionesse hanno parlato della loro passione più grande, ovviamente lo sci. Ma non solo. C'è stato spazio anche per confrontarsi sul tennis e su Jannik Sinner. Fabio Fazio ha svelato ai telespettatori che Federica Brignone sogna un giorno di poter scambiare qualche pallina da tennis con Jannik Sinner. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Brignone a Che tempo che fa: 'Mi piacerebbe giocare a tennis con Sinner' Video Brignone a Che tempo che fa: 'Mi piacerebbe giocare a tennis con Sinner'

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jannik Sinner, bomba di Federica Brignone: Ho visto il suo allenamento e... | .it; CLAMOROSO: Il marito della Pellegrini torna a bomba sul doping di Sinner e lancia una frecciata pesante a Volandri: “Per me e Federica tolleranza zero e…”; Jannik Sinner entra in campo? Occhio a cosa si sente | .it; Pellegrini, nuova bufera: tutta colpa di Sinner. 🔗Su questo argomento da altre fonti

CLAMOROSO: Il marito della Pellegrini torna a bomba sul doping di Sinner e lancia una frecciata pesante a… - Clamoroso, il caso doping di Jannik Sinner torna a far discutere: questa volta a riaccendere la miccia è Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, che interviene pubblicamente a difesa della mogli ... 🔗mowmag.com

Federica Pellegrini: "So che Jannik Sinner non si è dopato volontariamente, ma..." - Nelle scorse ore è arrivata la durissima replica di Filippo Volandri alle tanto chiacchierate dichiarazioni di Federica Pellegrini sul conto del numero uno al mondo Jannik Sinner. La campionessa itali ... 🔗msn.com

Caso Clostebol e parole di Federica Pellegrini su Jannik Sinner, Matteo Giunta: "Bisognerebbe misurare le parole, Filippo Volandri compreso" - TENNIS - Non si placa la polemica scaturita dall'uscita pubblica di Federica Pellegrini sul caso Clostebol coinvolgente Jannik Sinner. Ai microfoni RAI è interv ... 🔗eurosport.it