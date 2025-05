Italia va a casa sua e lo accoltella per vendetta | lui in passato le aveva sfregiato il viso

Una storia di violenza e vendetta ha scosso un piccolo centro del Nord Italia, dove il tempo non sembra aver guarito le ferite del passato. Quella che poteva sembrare una giornata qualunque si è trasformata in un drammatico regolamento di conti, maturato dopo anni di rabbia repressa.Tre anni fa un’aggressione brutale aveva lasciato il segno sul volto di una giovane donna. Ora, la stessa donna è tornata a cercare chi le aveva inflitto quella cicatrice, armata di coltello e con un solo obiettivo.La vendetta: un volto sfregiato, una lama in rispostaI carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione a Montanaro, dove una 31enne ha aggredito un uomo di 61 anni con un’arma da taglio, colpendolo al volto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era la stessa persona che tre anni prima avevasfregiato la giovane colpendola con un bicchiere durante una lite violenta. 🔗Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, va a casa sua e lo accoltella per vendetta: lui in passato le aveva sfregiato il viso

