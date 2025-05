Italia auto travolge i tavoli di un ristorante | terrore sul marciapiede

Attimi di terrore questa sera al quartiere Trieste, a Roma, quando un’automobile è piombata sui tavoli esterni del ristorante La Mora, uno dei locali più frequentati della zona. Il fatto è avvenuto attorno alle 22, in un orario di massima affluenza. Testimoni parlano di clienti fuggiti in preda al panico, sedie rovesciate e urla.Secondo una prima ricostruzione, una donna di 86 anni ha perso il controllo della sua utilitaria salendo con l’auto sul marciapiede e travolgendo i tavoli del ristorante. Almeno cinque persone sono rimaste ferite, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riferito dall’Adnkronos. L’impatto è stato molto violento: la vettura ha superato un marciapiede alto, che avrebbe in parte attutito la velocità prima dell’urto finale.La donna al volante sotto chocLa conducente è apparsa sotto choc e visibilmente smarrita ai primi soccorritori. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, auto travolge i tavoli di un ristorante: terrore sul marciapiede

