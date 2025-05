Isola interiore | a Villa Niscemi l' inaugurazione della mostra di Gianfranco Trapani

Dal 16 al 25 maggio 2025, le sale di VillaNiscemi a Palermo ospitano “Isolainteriore”, un’importante mostra dedicata al pittore palermitano GianfrancoTrapani. L’esposizione, a cura di Roberta Trapani, con la collaborazione di Isabella Trapani e il progetto grafico di Chiara Scordato, è. 🔗Palermotoday.it © Palermotoday.it - “Isola interiore”: a Villa Niscemi l'inaugurazione della mostra di Gianfranco Trapani

Villa Niscemi si apre all’“Isola Interiore” di Gianfranco Trapani - Dal 16 al 25 maggio 2025, Villa Niscemi accoglie Isola Interiore, prima personale di Gianfranco Trapani: un percorso fuori dalle convenzioni, mosso da una necessità autentica di libertà e di […] ... 🔗blogsicilia.it

