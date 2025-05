Isola dei Famosi | Il cantante neomelodico Angelo Famao si ritira dopo soli tre giorni

Il 29enne siciliano, Angelo Famao , ha deciso di ritira rsi dopo appena tre giorni trascorsi in Honduras come naufrago della nuova edizione de L' Isola dei Famosi . 🔗 Comingsoon.it

Angelo Famao sarà uno dei concorrenti della nuova edizione dell'Isola Dei Famosi, condotta da Veronica Gentili. Il cantante neomelodico, proveniente da Gela, ha composto successi come Tu si a fine do' munno.Continua a leggere 🔗 fanpage.it

L’Isola dei Famosi 2025 non smette di stupire. Un altro concorrente top starebbe per sbarcare in Honduras. Nei giorni scorsi e nelle ultime ore vi abbiamo fatto alcuni nomi favoriti per l’approdo nel reality show, dall’attore turco di Endless Love Burak Özçivit all’ex Uomini e Donne Teresanna Pugliese, fino ad arrivare all’ex gieffina Cristina Plevani.Ma ora all’Isola dei Famosi, sempre in qualità di concorrente, dovrebbe arrivare pure un noto cantante. 🔗caffeinamagazine.it