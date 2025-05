isola dei famosi angelo famao si è ritirato

Salito alla ribalta nazionale grazie al brano "Tu si a fine do' munno", Angelo Famao è un cantante neomelodico - ma siciliano di nascita - che si appresta adesso a sbarcare in Honduras, come concorrente della diciannovesima edizione de "L'isola dei famosi", dal 7 maggio 2025 su Canale 5... 🔗today.it