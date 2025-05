Iran e Vaticano | Impegno per il Dialogo Interreligioso e la Pace Globale

"La Repubblica Islamica dell'Iran, in linea con il proprio approccio fondamentale basato sulla promozione dell'etica e sulla difesa dei diritti umani e della dignità umana nel mondo attraverso l'insegnamento religioso, continuerà - come in passato - a impegnarsi nel rafforzamento dei rapporti con il Vaticano e non risparmierà alcuno sforzo per incoraggiare il DialogoInterreligioso, promuovere la Pace e la sicurezza globali, e contrastare la violenza, l'oppressione, l'ingiustizia e l'arroganza". E' quanto afferma, in un messaggio a papa Leone XIV, Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran. "Siamo pronti ad ogni forma di confronto, sinergia e cooperazione con il Vaticano in questi ambiti", sottolinea. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran e Vaticano: Impegno per il Dialogo Interreligioso e la Pace Globale

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha ribadito che la questione nucleare di Teheran dovrebbe essere risolta attraverso il "dialogo", incontrando i vice ministri degli Esteri russo e iraniano, Ryabkov Sergey Alexeevich e Kazem Gharibabadi. "Le sanzioni unilaterali non faranno che esacerbare i conflitti, il dialogo e la negoziazione sono le uniche scelte", ha aggiunto Wang. 🔗quotidiano.net

E' giunta a Roma la delegazione iraniana che oggi parteciperà ai colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri e capo negoziatore dell'Iran, Abbas Araghchi, è arrivato in Italia come riportano le agenzie di stampa iraniane, che hanno pubblicato un filmato che lo ritrae mentre sbarca dall'aereo. "L'Iran ha sempre dimostrato, con buona fede e senso di responsabilità, il suo impegno. 🔗feedpress.me

La Russia si aspetta che l'elezione del nuovo Papa Leone XIV favorirà lo sviluppo del dialogo tra Mosca e il Vaticano. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova."Ci aspettiamo che con l'elezione di Papa Leone XIV il costante sviluppo del dialogo tra la Russia e il Vaticano continui, su una base di parità e di reciproco rispetto", ha osservato la portavoce, citata dall'agenzia Tass. 🔗quotidiano.net

Iran e Vaticano: Impegno per il Dialogo Interreligioso e la Pace Globale - L'Iran si impegna a rafforzare i rapporti con il Vaticano, promuovendo dialogo interreligioso, pace e diritti umani. 🔗quotidiano.net

Iran esprime condoglianze per la morte di papa Francesco, lo annuncia il portavoce del governo - Il gesto dell’Iran non è da interpretare solo come un atto di cortesia diplomatica, ma anche come una scelta consapevole nel rapporto delicato con il Vaticano e con le comunità cristiane nel mondo. 🔗gaeta.it

Tra Usa e Vaticano il dialogo è migliore di quanto si pensi: visioni diverse su migranti e Cina - Il tentativo è stato quello di ammorbidire i toni e di mostrare che con la forza del dialogo e della diplomazia ... ed è stato rinnovato il comune impegno nel proteggere il diritto alla libertà ... 🔗informazione.it