Io mi curo | a Bagheria la presentazione del libro di Mariarita Sciortino

TRIESTE - Sabato 22 marzo 2025 alle 16.30 presso la Casa internazionale delle Donne, in via Pisoni 3, si terrà la presentazione del libro “…ma io sorrido ancora. Storie di donne” , il volume raccoglie i racconti vincitori e selezionati della settima edizione del Concorso letterario internazionale... 🔗 triesteprima.it

Firenze, 20 febbraio 2025 – Il 26 febbraio, con inizio alle ore 17, la Fondazione Rosselli di Firenze, in via degli Alfani 101/r, ospita la presentazione del libro “Io e il mondo” di Michele Della Corte (ed. Effigi). Interverrà il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini. Parleranno anche Laura Della Corte, Pietro Clemente, Daniele Dominici e Luigi Tomassini. L'ingresso è gratuito. “L'autobiografia di Michele Della Corte, Io e il mondo, nell’anno ottantesimo della Liberazione, non è solo una narrazione ricca e appassionate del suo viaggio umano pensata per essere trasmessa ai nipoti, ... 🔗lanazione.it