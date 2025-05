Inzaghi ha scelto il portiere per Torino Inter | sciolto il ballottaggio tra Sommer e Josep Martinez!

Inzaghi ha scelto il portiere per TorinoInter: sciolto il ballottaggio tra Sommer e JosepMartinez! Ecco chi giocherà domani dal 1?Simone Inzaghi ha sciolto uno degli ultimi dubbi di formazione rimasti per TorinoInter. Il ballottaggio riguardava la scelta del portiere tra Yann Sommer e JosepMartinez. Come già successo nello scorso turno di campionato contro l’Hellas Verona, a difendere i pali dei nerazzurri ci sarà JosepMartinez. A rivelarlo è il giornalista Pasquale Guarro su X. Nerazzurri in emergenza per via degli infortuni di Pavard, Frattesi, Mkhitaryan e Lautaro: per questo motivo in panchina ci saranno 4 Primavera. Intanto occhio alla mossa a sorpresa con Zalewski che potrebbe giocare come mezzala destra invece che da esterno.Inter, domani il titolare tra i pali sarà Martinez. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi ha scelto il portiere per Torino Inter: sciolto il ballottaggio tra Sommer e Josep Martinez!

