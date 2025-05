Investimenti MIT e Infrastrutture in crescita Ferrante | Piana del Sele snodo strategico

“La Campania, nell’ambito degli interventi che al MIT stiamo portando avanti, si configura come una rete infrastrutturale che vive una fase di forte crescita, con la realizzazione di grandi opere, il potenziamento dei collegamenti esistenti e gli Investimenti sui nuovi progetti. In questo. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Investimenti MIT e Infrastrutture in crescita, Ferrante: "Piana del Sele snodo strategico"

