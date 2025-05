Investe un ciclista non riesce a soccorrerlo e fugge | rintracciato e denunciato

rintracciato, l’automobilista che giovedì sera, ha investito uno straniero sulla sua bicicletta, lungo la Litoranea di Eboli. Il malcapitato era rimasto incastrato sotto la vettura e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Lo straniero è stato infine trasferito con. 🔗Salernotoday.it © Salernotoday.it - Investe un ciclista, non riesce a soccorrerlo e fugge: rintracciato e denunciato

