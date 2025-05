Intimidazioni a Orta Nova atto vandalico nella proprietà agricola dell' avvocato Eugenio Bellino

Vandalizzate piante di vite in vegetazione e pali strutturali. Vittima è l' avvocato Eugenio Bellino , presidente di ' Orta Nova libera'. "Non si tratta dell a prima volta", fa presente il consiglio direttivo dell a associazione. Già lo scorso aprile Bellino era stato destinatario di diversi messaggi. 🔗 Foggiatoday.it

Avvocato e imprenditore, Eugenio Bellino scende in campo per mettersi in gioco e cambiare le cose con 'Orta Nova libera'. Con gli avversari Domenico Di Vito, Nicola Di Stasio, Angela Fazi e Dino Tarantino, si contenderà a fascia tricolore alle Amministrative del 25 e 26 maggio prossimi. Giovani... 🔗foggiatoday.it