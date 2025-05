Internazionali | Nardi eliminato al terzo turno va De Minaur

Internazionali Roma 2025, Berrettini al terzo turno: sconfitto Fearnley in due set - Buona la prima per Matteo Berrettini che accede al terzo turno degli Internazionali di Roma 2025. L’azzurro numero 30 del ranking Atp, ha superato in due set il britannico Jacob Fearnley (numero 57 in classifica) con il punteggio di 6-4 7-6 (0) in un’ora e 56?. Un ottimo inizio dunque per l’azzurro che nel primo set imprime la svolta al nono gioco strappando il servizio al britannico. Nella seconda frazione il trentenne romano sotto 4-1 è artefice di una splendida reazione che lo porta sul 5-5 per poi portare il set al tie break vinto 7-0. 🔗Leggi su lapresse.it