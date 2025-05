Internazionali Roma 2025 Sinner | Qualsiasi cosa accadrà felice di tornare in campo

“La preparazione è finita, voglio solo dire grazie a tutti per gli ultimi giorni, per il supporto, l’affetto che mi avete dato, la felicità, la gioia. Meraviglioso. Grazie per essere venuti alle mie sessioni di allenamento, è stata solo energia positiva. Domani voglio fare la stessa cosa in partita. Sul risultato, quello che succederà succederà, domani sarà il mio primo match dopo un bel po’ di tempo. Qualsiasicosaaccadrà, sono felice di tornare sul campo e di condividere questo momento con tutti voi. Sarà fantastico. Grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao ciao”. Così Jannik Sinner, sul proprio canale YouTube, in un video pubblicato nel giorno del suo ritorno alle competizioni dopo i tre mesi di squalifica per doping. Sabato alle 19 il numero uno al mondo sfida l’argentino Mariano Navone, nel secondo turno degli Internazionali di Roma2025. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2025, Sinner: “Qualsiasi cosa accadrà felice di tornare in campo”

Domenica 26 gennaio 2025, Melbourne. Il tempo si è fermato lì, a quel passante di rovescio, a quelle braccia alzate, a quella prova di forza contro Alexander Zverev. Dopo più di tre mesi, è ora giunto il momento di riprendere la storia. Jannik Sinner torna al tennis agli Internazionali d’Italia. Il Foro Italico è pronto ad accogliere il suo numero 1 del mondo. Per cancellare con il primo boato una vicenda dolorosa, così come le critiche e l’inquietudine che il caso Clostebol hanno rovesciato sull’azzurro. 🔗ilfattoquotidiano.it

