Internazionali Roma 2025 Berrettini al terzo turno | sconfitto Fearnley in due set

Buona la prima per Matteo Berrettini che accede al terzoturno degli Internazionali di Roma2025. L’azzurro numero 30 del ranking Atp, ha superato in due set il britannico Jacob Fearnley (numero 57 in classifica) con il punteggio di 6-4 7-6 (0) in un’ora e 56?. Un ottimo inizio dunque per l’azzurro che nel primo set imprime la svolta al nono gioco strappando il servizio al britannico. Nella seconda frazione il trentenne Romano sotto 4-1 è artefice di una splendida reazione che lo porta sul 5-5 per poi portare il set al tie break vinto 7-0. Al terzi turnoBerrettini sfiderà il vincente della sfida tra l’uzbeko Alexander Bublik e il norvegese Casper Ruud.Per Berrettini la vittoria davanti al pubblico di Roma era un momento che aspettava da tanto: 1.458 giorni per la precisione (i quarti del 2020, fermato da Ruud, è stato il suo miglior risultato al Foro, nell’edizione disputata a settembre a causa della pandemia). 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2025, Berrettini al terzo turno: sconfitto Fearnley in due set

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Jannik Sinner debutterà al secondo turno degli Internazionali d'Italia a Roma contro Navone o Cinà. La prima possibile testa di serie sul suo cammino è Alejandro... 🔗ilmessaggero.it

Matteo Berrettini torna agli Internazionali d’Italia 2025 di Roma e lo fa con una vittoria al secondo turno contro Jacob Fearnley. L’azzurro, che mancava al torneo di casa 2021 (quando fu sconfitto agli ottavi da Stefanos Tsitsipas), ha vinto la sua gara d’esordio con il punteggio di 6-4 7-6(0) in un’ora e 56 minuti. Come detto, il romano non ha disputato le ultime tre edizioni della manifestazione per infortunio, ma oggi si è goduto tutto il tifo del pubblico del Foro Italico: dopo un primo set in controllo, the Hammer è stato bravo nel secondo parziale a recuperare un break e annullare ... 🔗sportface.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Agli Internazionali di Roma, oltre al tennis, è la moda che si gioca in tribuna. Se c’è un posto dove lo stile incontra la terra rossa, sono i match che si svolgeranno al Foro Italico, dal 7 al 18 maggio. Qui lo sport è solo una parte dello spettacolo. 🔗gqitalia.it

Ne parlano su altre fonti

Internazionali LIVE: Berrettini al 3° turno; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2025: con chi giocano Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini · Tennis ATP e WTA; LIVE Internazionali di Roma: Rublev e Tiafoe eliminati, fuori anche Keys. Alle 15 Paolini; LIVE Day 5: apre Berrettini, poi Paolini nel giorno di Sinner. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Volevo vivere questo": Berrettini torna a vincere a Roma, emozioni infinite! - Inizia al meglio l'avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia 2025 a Roma. Il tennista italiano ha infatti sconfitto il britannico Jacob Fearnley (numero 57 al mondo) con il punteggio ... 🔗tuttosport.com

Berrettini vince e si commuove al ritorno a Roma dopo 4 anni: «Mi siete mancati». Fearnley battuto 6-4, 7-6 (0) - «Mi siete mancati». Queste le parole scritte da Matteo Berrettini sulla telecamera dopo aver vinto all'esordio agli Internazionali d'Italia 2025 contro il ... 🔗msn.com

Berrettini, che esordio agli Internazionali: batte Fearnley e si emoziona - (Adnkronos) - Matteo Berrettini vince all'esordio agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio, il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo, in due se ... 🔗msn.com