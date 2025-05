Internazionali di Roma 2025 ritorno vincente per Sinner | Navone ko in 2 set

Roma, 10 maggio 2025 - Dopo 104 giorni in standby a causa della squalifica comminata per il noto caso clostebol, Jannik Sinner torna in campo e lo fa in occasione dei 32esimi degli Internazionali di Roma2025. Dall'altro lato del campo c'è Mariano Navone, che tra meriti propri e demeriti dell'azzurro, che paga la mancanza di ritmo e una prima lontana dai giorni d'oro, non fa sentire particolarmente le 98 posizioni di differenza nel ranking Atp. Nonostante tutto, Sinner regola l'argentino in 2 set (6-3; 6-4), ottenuto dopo 1 ora e 39' di gioco. Ora il numero 1 al mondo sfiderà Jesper De Jong, il 'lucky loser' che nel pomeriggio aveva battuto a sorpresa Alejandro Davidovich Fokina in 2 set (6-0; 6-2): una sfida ancora più probante per Sinner, chiamato a limitare molti dei tanti errori visti stasera, in un match comunque delicato per tutto ciò che l'aveva preceduto. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Internazionali di Roma 2025, ritorno vincente per Sinner: Navone ko in 2 set

Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l'ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d'Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un'ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Tabellone maschile Internazionali d'Italia Roma 2025: risultati e accoppiamenti - Il tabellone principale maschile degli Internazionali BNL d'Italia 2025. Torna in campo Jannik Sinner dopo lo stop di tre mesi per la vicenda Clostebol. Il numero 1 del mondo esordirà con il vincente della sfida tra Mariano Navone e il 18enne palermitano Federico Cinà. Unico assente in tabellone Novak Djokovic. Non ci sarà Alejandro Tabilo, lo scorso anno semifinalista. Difenderà il titolo Alexander Zverev, che nel 2024 ha sconfitto in finale il cileno Nico Jarry.

Internazionali Roma 2025, Berrettini al terzo turno: sconfitto Fearnley in due set - Buona la prima per Matteo Berrettini che accede al terzo turno degli Internazionali di Roma 2025. L'azzurro numero 30 del ranking Atp, ha superato in due set il britannico Jacob Fearnley (numero 57 in classifica) con il punteggio di 6-4 7-6 (0) in un'ora e 56?. Un ottimo inizio dunque per l'azzurro che nel primo set imprime la svolta al nono gioco strappando il servizio al britannico. Nella seconda frazione il trentenne romano sotto 4-1 è artefice di una splendida reazione che lo porta sul 5-5 per poi portare il set al tie break vinto 7-0.

