Internazionali buona la prima per Matteo Berrettini | 2-0 a Fearnley e terzo turno prenotato La gioia del tennista | Mi siete mancati faccio gli scongiuri ma sto bene

Esordio vincente per MatteoBerrettini agli Internazionali di Roma. Con un secco 6-4 7-6, con tanto di break subito e poi rimontato nel secondo set, il 29enne si è sbarazzato del britannico Jacob Fearnley e ha staccato il biglietto per il terzoturno del Masters 1000 capitolino. Un trionfo nel «suo» Foro Italico che il tennista romano ha festeggiato on il suo pubblico, a cui ha dedicato la ormai tradizionale scritta sulla telecamera: «Mi sietemancati». Ora lo attende il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Casper Ruud.La gioia di Berrettini: «Un’emozione incredibile, ma so di non poter giocare benissimo»Una gioia e un’emozione incontenibili, quelle che MatteoBerrettini fatica a nascondere dopo la vittoria: «Se poteste sentire i miei battiti capireste l’emozione. Per troppo tempo mi è mancata questa atmosfera e a un certo punto sembrava quasi impossibile scendere in campo». 🔗Open.online

Buona la prima per Giulio Zeppieri; il tennista di Latina ha affrontato il russo Pavel Kotov nel primo turno del torneo di qualificazione degli Internazionali d'Italia. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Zeppieri ha reagito con determinazione e ha ribaltato la situazione vincendo i successivi due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Un'impresa che ha richiesto oltre due ore di gioco, ma che gli ha permesso di conquistare una vittoria importante.

Lorenzo Musetti non sbaglia all’esordio agli Internazionali BNL d’Italia. Il talento azzurro, numero 9 del ranking ATP, ha superato senza difficoltà il finlandese Otto Virtanen, vincendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 in meno di un’ora e mezza di gioco. Una prestazione solida quella del 23enne di Carrara, che ha dominato fin dall’inizio sul campo Centrale del Foro Italico. Ottima la cornice di pubblico che ha accompagnato l’azzurro nonostante l’orario del match. 🔗open.online

Prima o poi doveva succedere, anche perché per Paul Smith l'Italia è casa. E così il prossimo 21 giugno, in occasione della Milano Fashion Week, lo stilista inglese presenterà per la prima volta in assoluto la sua collezione nella città simbolo della moda italiana. «Sono onorato di sfilare a Milano», nelle parole dello stilista inglese, in una nota diffusa per la stampa, «è da 22 anni che ho il mio showroom in questa città, per la quale nutro una grande affezione. 🔗gqitalia.it

