Inter sperimentale col Torino? Sì ma da Appiano Gentile un concetto – Sky

L’Inter cambierà diversi uomini contro il Torino, con Simone Inzaghi pronto a sperimentare qualcosina di nuovo. Da AppianoGentile si vuol far passare un concetto ben preciso.FOCALIZZATI E COLLEGATI – Ci sarà un’Intersperimentale domani a Torino, nel match valido per la trentaseiesima giornata di campionato. Nella rifinitura di oggi ad AppianoGentile, riferisce Andrea Paventi da Sky Sport 24, filtra il concetto di focus e rimanere ben saldi e collegati. Le sue parole: «Vero che ne cambia nove, ma oggi in allenamento si sentiva la voglia di rimanere ben collegati perché conterà non staccare la spina in vista del 31 maggio e anche chi ha giocato meno ha voglia di fare bene, come Taremi. Bisogna rimanere focalizzati, con la squadra che sperimenterà qualcosa come Zalewski nel ruolo di Interno di centrocampo. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter sperimentale col Torino? Sì, ma da Appiano Gentile un concetto – Sky

Potrebbe interessarti su Zazoom: Isola dei Famosi, Angelo Famao si ritira dopo 3 giorni: Mi sento confuso, anche gli animali ce l'hanno con me - Angelo Famao lascia L’Isola dei Famosi dopo soli tre giorni in Honduras. Il cantante neomelodico siciliano ha annunciato il ritiro dal reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, spiegando in un videomessaggio le ragioni della sua scelta.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si svincola dall’Inter e si trasferisce a Torino a zero, affare assurdo - Possibile affare a parametro zero per il Torino. Il calciatore si svincolerà dai nerazzurri a fine stagione In attesa degli ottavi di finale di Champions League, il focus dell’Inter è su campionato e Coppa Italia. Il prossimo match di Serie A contro il Genoa, in programma sabato sera a San Siro, è di vitale importanza per i nerazzurri che devono assolutamente vincere ed attendere poi il risultato del Napoli a Como. 🔗Leggi su tvplay.it

Calciomercato Inter LIVE: novità dal Torino per Ricci, si allontana Nico Paz? - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIl calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗Leggi su internews24.com

Pagelle Napoli-Torino 2-0: McTominay fenomenale, Conte si prende la vetta a +3 sull’Inter - Una doppietta di Scott McTominay permette al Napoli di battere il Torino 2-0 e di salire a +3 sull’Inter in vetta alla classifica. Dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Roma, Antonio Conte diventa padrone del proprio destino a quattro giornate dalla fine del campionato. Protagonista è lo scozzese, che sblocca il risultato al 7? con un inserimento su assist di Anguissa. Un gol in fotocopia a quello del 41?: stavolta l’assist è di Politano, ma il guizzo vincente in area è sempre di McTominay, che sale così a quota 11 gol in Serie A. 🔗Leggi su sportface.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video INTER: L'INIZIO DELLE SEDUTE INDIVIDUALI È SLITTATO ALLA PROSSIMA SETTIMANA Video INTER: L'INIZIO DELLE SEDUTE INDIVIDUALI È SLITTATO ALLA PROSSIMA SETTIMANA

Le notizie più recenti da fonti esterne

La tecnica di ripresa che si vede sempre di più nello sport. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne