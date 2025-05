Inter quattro Primavera restano con Inzaghi | in panchina col Torino

L’Inter continua a preparare la trasferta contro il Torino, in programma domenica 11 maggio alle ore 18, e lo fa coinvolgendo anche alcuni giovani della Primavera. Una scelta dettata anche dal contesto post-Barcellona, dopo il grande sforzo compiuto nella semifinale di Champions League.Primavera IN SOCCORSO – Non prenderanno infatti parte alla prossima gara del campionato giovanile il difensore Re Cecconi, i centrocampisti Berenbruch e Topalovic, e l’attaccante Spinaccè: tutti e quattro sono stati trattenuti da Simone Inzaghi in prima squadra, a disposizione per il match dell’Olimpico Grande Torino. Con molti titolari affaticati e un turnover in vista, Inzaghi ha deciso di allargare il gruppo con volti già noti al settore giovanile nerazzurro, ragazzi che si stanno ritagliando sempre più spazio anche nelle sedute con la prima squadra. 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, quattro Primavera restano con Inzaghi: in panchina col Torino

In vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma domani sera alle ore 21:00 a San Siro, Simone Inzaghi ha deciso di puntare anche sulla linea verde. A causa delle assenze per infortunio di Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, oltre all'esclusione di Joaquin Correa dalla lista UEFA, il tecnico nerazzurro ha scelto di aggregare quattro giovani. DALLA PRIMAVERA – Un segnale chiaro di fiducia nel settore giovanile nerazzurro, che continua a sfornare elementi interessanti e pronti a misurarsi con il palcoscenico europeo, almeno a livello di ...

Paolo Condò sul Corriere delle Sera commenta la cocente sconfitta dell'Inter ad opera del Milan nel derby di Coppa Italia, un sonoro 0-3 che porta il Milan in finale e l'Inter sulla terra.Leggi anche: Inter, addio triplete. Surclassata dal Milan (3-0), è fuori dalla Coppa ItaliaLa grande stagione dell'Inter lo è stata per pochi. Inzaghi ha un bisogno di gente frescaLe parole di Condò al Corriere della Sera:"L'Inter ha subito in quattro giorni due colpi che la fanno vacillare: campionato riaperto e Coppa Italia perduta.

Trabzonspor-Inter Primavera, comunicate le formazioni ufficiali del match valido per i quarti di finale di Youth League. Di seguito le scelte dei due tecnici.TRABZONSPOR-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALITRABZONSPOR (4-3-3): 12 Colak; 22 Yilmaz, 2 Ince, 21 Ozturk, 3 Tibukoglu; 5 Erdogan, 16 Malkocoglu, 8 Baskan; 20 Cakiroglu, 10 Duymaz, 61 Bayram.A disposizione: 28 Aktas, 7 Karahan, 9 Terzi, 11 Ozcan, 14 Sarialioglu, 15 Ates, 18 Tuncer, 19 Alkurt, 37 Ertem.

