Inter-Psg la finale più giusta | ecco perché

Difficilmente una finale è ingiusta. Chi ci arriva ha sempre qualche merito. Poi però ci sono finali sacrosante come quella tra Psg e Inter. Entrambe hanno dovuto affrontare un percorso in salita, senza favori del sorteggio. Il Psg nella prima fase si era beccato Arsenal, Psv, Atletico, Bayern e Manchester City, oltre a Stoccarda, Salisburgo e Girona. Da nessuna fascia aveva pescato bene. Dopo un inizio stentato, con una sola vittoria e tre sconfitte nelle prime cinque partite, aveva le spalle al muro ed è lì che è venuta fuori la qualità di questa squadra: tre vittorie nelle ultime tre, tra le quali il City, e qualificazione ai playoff strappata da quindicesima in classifica. Dopo aver strapazzato il Brest con un 10-0 complessivo, c'era da affrontare il Liverpool, primo nella prima fase e già virtualmente sicuro della vittoria della Premier, quindi riposato e concentrato solo sulla Champions.

E' un Arezzo più leggero. Cosa ha portato Bucchi, cosa può succedere nel finale di stagione - LEGGEREZZA DELL'ESSERE - C'era una volta la farfalla sotto il bicchiere. La squadra in quarta marcia. Quella dolente sensazione di roba incompiuta. Oggi non è più così.

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica.

Solo Leveling: l'attesa per la terza stagione sarà più lunga del previsto. E se il finale fosse un film? - L'anime di Solo Leveling ha concluso la sua seconda stagione la scorsa settimana, sembra però che i fan dovranno essere più pazienti del solito per guardare come continua la storia.

