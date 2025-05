Ingiunzioni per le multe Covid la Lega attacca De Luca | Fermate questa persecuzione

In Campania continuano ad arrivare ai cittadini le Ingiunzioni di pagamento per le sanzioni Legate alle violazioni delle norme anti-Covid, nonostante il decreto “Milleproroghe” approvato dal Governo lo scorso febbraio abbia annullato l’obbligo vaccinale e le relative sanzioni. A sollevare la. 🔗Casertanews.it © Casertanews.it - Ingiunzioni per le multe Covid, la Lega attacca De Luca: "Fermate questa persecuzione"

Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi giorni, numerosi cittadini di Pagani hanno ricevuto ingiunzioni di pagamento legate a sanzioni amministrative, generando confusione e preoccupazione in città. A intervenire sulla questione è la consigliera comunale di opposizione, Anna Rosa Sessa, che invita l’amministrazione comunale a porre maggiore attenzione nella gestione delle multe.“Alla luce di quanto accaduto – dichiara la Sessa – ritengo opportuno che il Comune, onde evitare che si ripetano simili disagi, provveda in futuro all’invio dell’avviso pre-ruolo ai presunti trasgressori. 🔗anteprima24.it

