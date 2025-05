Infortunio Alberto Costa Tudor è costretto al cambio | le condizioni del terzino bianconero dopo Lazio Juve

di Marco BaridonInfortunioAlbertoCosta, il portoghese è costretto a uscire in anticipo: al suo posto entra quel giocatore, che viene rispolverato per il finale di partitaNel finale di LazioJuve, più precisamente al 78?, AlbertoCosta si accascia a terra. A giudicare dal tocco del numero 2 bianconero, pare che abbia accusato un problema alla caviglia sinistra dopo aver colpito il pallone di testa sugli sviluppi un azione offensiva biancoceleste. In realtà, come appreso da , si tratta solamente di crampiL’esterno è stato mandato KO, il quale ha dovuto chiudere la sua prima da titolare in bianconero. Al suo posto è entrato il redivivo Douglas Luiz. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Alberto Costa, Tudor è costretto al cambio: le condizioni del terzino bianconero dopo Lazio Juve

Infortunio Alberto Costa, Tudor è costretto al cambio: l’infortunio del portoghese rispolvera quel giocatore! Cosa è successo - di Redazione JuventusNews24Infortunio Alberto Costa, il portoghese è costretto a uscire in anticipo: al suo posto entra quel giocatore, che viene rispolverato per il finale di partitaAltra tegola per Igor Tudor sul fronte infortunati. Nel finale di Lazio Juve, più precisamente al 78?, Alberto Costa si accascia a terra. A giudicare dal tocco del numero 2 bianconero, pare che abbia accusato un problema alla caviglia sinistra dopo aver colpito il pallone di testa sugli sviluppi un azione offensiva biancoceleste. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Alberto Costa Juve, perché Tudor ha deciso di puntare su di lui per la partitissima dell’Olimpico? La risposta è arrivata in quel determinato momento. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Alberto Costa Juve, Tudor ha deciso di puntare sull’esterno portoghese: il motivo è dovuto a quel momento preciso. I dettagliAlberto Costa verrà rilanciato nella partita più importante di questo finale di stagione. L’esterno portoghese giocherà da titolare in Lazio Juve, “spareggio” per un posto in Champions League. La decisione di puntare sul numero 2 dal 1? è arrivata nonostante l’errore clamoroso commesso sottoporta contro il Bologna. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Alberto Costa titolare in Lazio Juve, l’idea ora può decollare! A cosa pensa Tudor per la sfida dell’Olimpico: le novità - di Redazione JuventusNews24Alberto Costa titolare in Lazio Juve, l’idea ora può decollare! A cosa pensa Tudor per la sfida dell’Olimpico: le novità in vista del big match di domaniManca sempre meno alla sfida in programma domani alle 18 allo Stadio Olimpico tra la Lazio di Baroni e la Juventus di Tudor, costretto a fare i conti in particolare con l’assenza di Cambiaso.Per sopperire a questo importante mancanza sulla fascia sinistra Tudor è pronto a lanciare dal primo minuto Alberto Costa, che ha racimolato un po’ di minuti anche nell’ultima uscita a Bologna. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Juventus, infortunio per Alberto Costa contro la Lazio: dentro Douglas Luiz - Non finisce bene la prima da titolare per Alberto Costa. Il numero 2 della Juventus, schierato dal primo minuto da Tudor contro la Lazio, è dovuto uscire per un. 🔗calciomercato.com

Alberto Costa titolare in Lazio Juve? Decisione presa da parte di Tudor, ecco l’idea per il terzino portoghese all’Olimpico - Alberto Costa titolare in Lazio Juve? Igor Tudor ha preso una decisione, ecco l’idea per il terzino portoghese all’Olimpico Inquadrando le probabili formazioni di Lazio Juve, un nome che balza all’occ ... 🔗juventusnews24.com

