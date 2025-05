informazione sui 5 referendum ai mercati di arezzo e san giovanni valdarno

Arezzo, 10 maggio 2025 – Informazione sui 5 referendum ai mercati di Arezzo e San GiovanniValdarno Entra nel vivo la campagna elettorale per i 5 referendum dell’8 e 9 giugno. Il Comitato per il SI era presente stamani al mercati settimanali di Arezzo e San Giovanni e lo sarà per tutti i prossimi sabati fino al momento del voto. Altre iniziative sono programmate, o stanno per esserlo, per le prossime settimane in tutta la provincia di Arezzo. Ecco una sintesi dei 5 quesiti. 1. Stop ai licenziamenti illegittimi: abrogare legge che impedisce il reintegro anche nel caso in cui il giudice dichiari ingiusta e infondata l’interruzione del rapporto. 2. Più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese. 3. Riduzione del lavoro precario con il ripristino dell’obbligo di causali per il ricorso ai contratti a tempo determinato. 🔗Lanazione.it

