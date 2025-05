Individuata la preda scatta l’esca con due ragazze | l’incontro e l’aggressione che degenera in rapina Due volte 4 gli arresti

ragazze come esca, poi scattal’aggressione che degenera in rapina. O meglio: un appuntamento concordato con due belle giovani conosciute due giorni prima. Poi l’aggressione che accelera e incalza fino a tracimare in rapina vera e propria. È lo schema andato in scena nella zona sud-est della capitale e spezzato dalla Polizia di Stato che, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di quattro custodie cautelari in carcere. Tutto è iniziato da un incontro apparentemente casuale tra la vittima e due belle ragazze in un fast food. “Dietro le quinte”, in realtà, era stato tutto architettato in ogni dettaglio. Dalle esche, alla scelta dell’uomo da adescare. Fino all’appuntamento al parco della Caffarella, due giorni dopo. 🔗Secoloditalia.it

