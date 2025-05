Nuova Delhi ha accusato Islamabad di aver compiuto una serie di attacchi notturni sul territorio India no, ignorando quindi i numerosi appelli internazionali per evitare che il conflitto assumesse dimensioni preoccupanti. Ora, lo spazio aereo Pakistan o resterà chiuso per le prossime 24 oreL'articolo India - Pakistan , Trump : “I due Paesi hanno concordato il cessate il fuoco immediato ” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Borse in rialzo dopo la sospensione delle tariffe annunciata dal tycoon Donald Trump ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi reciproci per tutti i paesi. Lo stop arriva con un post sul suo social Truth dopo giorni in cui le borse hanno chiuso in rosso e i vari paesi colpiti avevano stabi 🔗ilgiornaleditalia.it