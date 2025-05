India-Pakistan Trump annuncia il cessate il fuoco | Accordo dopo notte di mediazione Usa

La notizia è stata confermata anche da Islamabad. Il presidente Usa: "Grazie ai due Paesi per il buonsenso e l'intelligenza" 🔗 Ilgiornale.it

«Gli Houthi non vogliono più combattere». È il presidente americano Donald Trump ad annunciare la presunta bandiera bianca delle milizie yemenite. Una svolta inaspettata, figlia degli intensi bombardamenti di cui sono state bersaglio le postazioni e che nella giornata di oggi, martedì 6 maggio, ha portato alla «completa distruzione dello scalo internazionale di Sana’a», la capitale dello Yemen, da parte dell’esercito israeliano. 🔗 open.online

Tuttavia, i ribelli non cesseranno di attaccare Israele, in sostegno a Gaza dove è in corso un genocidio Il presidente americano Donald Trump annuncia il cessate il fuoco con gli Houthi. Il tycoon dallo Studio Ovale della Casa Bianca ha dichiarato: "Gli Houthi hanno annunciato - o almeno, han 🔗ilgiornaleditalia.it